Dorie Olds, la ex esposa del terrorista de Salt Lake City. ¿Dónde está actualmente?

Mientras Mark Hofmann pasa el resto de su vida en una prisión de Utah, su ex esposa, Dorie Olds, ha seguido adelante. Encontró la curación por sí misma a través de la hipnosis, dice, y ha canalizado su enfoque para ayudar a otros a salir de situaciones difíciles y procesos de pensamiento negativo.

Hofmann está encarcelado por orquestar tres atentados con bombas que mataron a dos personas y le hirieron a sí mismo. Los atentados tenían la intención de ocultar las falsificaciones que cometió con la intención de avergonzar a la Iglesia Mormona, y la última bomba estaba destinada a matarlo. Se declaró culpable de matar a Steven Christenson y Kathy Sheets con bombas de tubo separadas con menos de dos horas de diferencia el 15 de octubre de 2021. Poco después de los atentados, Olds se encontró como una madre soltera embarazada con un esposo en la cárcel, rechazada por algunos de sus amigos en la Iglesia de Jesucristo de los Santos, según The Salt Lake Tribune.

Una nueva serie documental de Netflix, “Murder Among the Mormons”, examina el extraño caso y los motivos detrás de los asesinatos de Salt Lake City. La serie de tres partes se lanzó el miércoles 3 de marzo de 2021.

Esto es lo que necesita saber:

Olds tiene su propio negocio, School of Creation, en Millcreek, Utah, una región de Salt Lake City. Ella se llama a sí misma “The Creation Coach” y trabaja como hipnotista consultora, maestra instructora de Reiki y terapeuta de masaje linfático. Ella explica que sus técnicas pueden borrar años de procesos de pensamiento negativo en solo minutos.

Olds descubrió las herramientas que la ayudaron a encontrar la curación, y ahora usa esas herramientas para ayudar a otros. Dijo que ha ayudado a los clientes a perder peso, dejar de fumar, generar confianza y desarrollar habilidades tanto mental como físicamente. Le gusta trabajar especialmente con niños y con mujeres que le recuerdan a su antiguo yo.

Olds escribió:

“Cuando era niña me sentía mal conmigo misma, mal con mi vida. Sentí que no debería existir. Sentí que estaba viviendo una vida fingida; me sentía sin poder, sin esperanza y sin futuro.

A través de la intervención divina, me acerqué a personas que, utilizando las mismas herramientas que uso ahora, me ayudaron en un camino de curación.

Ahora dedico mi vida a ayudarte a despejar los obstáculos en tu camino.”

Head’s up: I wrote 2,000 words today on Mark Hofmann, Mormonism, and 1980s America in advance of @netflix’s documentary, which releases Wednesday. Watch for it next week at @RDispatches, along with recaps of each of the three episodes. https://t.co/uxD6Jp1O6U

— Benjamin Park (@BenjaminEPark) February 26, 2021