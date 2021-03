Mark Hofmann, el terrorista de los atentados en Salt Lake City. ¿Dónde está ahora?

Mark Hofmann fue el cerebro detrás de los atentados mortales que sirvieron como trama de la nueva serie documental de Netflix, “Murder Among the Mormons”. Hoy, Hofmann está cumpliendo cadena perpetua en prisión en Utah.

Hofmann, de 66 años, está encarcelado en el Centro Correccional de Utah Central, CUCF Monroe, según sus registros de prisión. Hace más de 30 años hicieron estallar tres bombas durante un período de dos días sin un motivo claro en Salt Lake City.

En ese momento, Hofmann era una figura muy conocida en La Iglesia de Jesucristo de los Santos. Mató a dos personas en los atentados y se hirió a sí mismo en el tercero. Las víctimas, Steve Christensen y Kathy Sheets, murieron el 15 de octubre de 1985 con bombas de tubo separadas. Hofmann se hirió a sí mismo con una tercera bomba.

Los asesinatos son el tema del documental de Netflix en tres partes, que se estrenó hoy miércoles 3 de marzo de 2021.

Esto es lo que necesita saber:

