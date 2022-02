[VIDEO] Ladrón entra y roba en una casa con la máscara de la película Viernes 13

Un video espeluznante publicado por la policía de Houston muestra a un sospechoso de allanamiento de morada con una máscara estilo Viernes 13. El hombre armado ató a un contratista que trabajaba en la casa durante el robo, dijo la policía. El robo con allanamiento de morada ocurrió el miércoles 2 de febrero de 2022, según la policía. Puedes ver videos de una cámara de vigilancia Ring en la casa de arriba.

Según la policía, el incidente ocurrió alrededor de las 6 PM en una casa adosada en la cuadra 14400 de Misty Meadow en Houston. El contratista que fue víctima le dijo a la policía que estaba trabajando en un proyecto y que los propietarios no estaban en casa. El sospechoso huyó de la escena después de agredir al contratista, atarlo y tomar su camioneta después de robar en la casa adosada, dijo la policía.

La policía dijo en un comunicado de prensa: “Descripción del sospechoso: hombre hispano (también habló en español), de 40 a 45 años, máscara gris y blanca, usaba zapatos de distintos colores, pantalones grises, sudadera con capucha roja y mochila negra”. La investigación sobre el incidente permanece abierta y la policía está buscando pistas para identificar al sospechoso, según el comunicado de prensa del 16 de febrero.

El sospechoso se enfrentaría a cargos de robo agravado, dijo la policía. La máscara es similar a la que usa el asesino de Viernes 13 Jason Voorhees en la saga de películas de terror.





El contratista dijo que el sospechoso lo golpeó varias veces con una tubería y luego le ató los pies y las manos mientras robaba en la casa durante más de una hora, dice la policía

La División de Robos de la Policía de Houston dijo en un comunicado de prensa: “El denunciante afirmó que un hombre desconocido apareció repentinamente dentro de la casa adosada, armado con una pistola y lo obligó a entrar al baño. Luego, el sospechoso agredió al denunciante golpeándolo varias veces con el tubo y luego lo ató de pies y manos”.

Según la policía, “el sospechoso luego hurgó en la casa adosada durante más de una hora, tomó las llaves y la billetera del auto de la víctima y luego huyó del lugar en la camioneta de la víctima”. La policía no dijo si se sustrajo algo más de la casa durante el robo.

La policía tampoco ha dicho si se cree que el sospechoso está relacionado con otros allanamientos de morada o robos en Houston. El alcance de las lesiones de la víctima no se conoció de inmediato. La policía tampoco dijo si se ha localizado la camioneta que se llevó el sospechoso.

La víctima dijo que el sospechoso estaba monitoreando un escáner de la policía durante el robo con allanamiento de morada

Según la policía, “la víctima declaró que el sospechoso estaba monitoreando un escáner policial mientras estaba dentro de la residencia y pasó más de una hora hurgando” en la propiedad. El video publicado por los investigadores incluye audio del escáner policial. Se puede ver al sospechoso en el video con la máscara blanca estilo Viernes 13 y mirando a su alrededor con cautela antes de irse en la camioneta Chevrolet roja.

La policía está buscando pistas sobre el sospechoso y el incidente y hay una recompensa disponible por información que conduzca a un arresto, según el comunicado de prensa. El video fue publicado el 16 de febrero y la policía no ha proporcionado detalles adicionales sobre la investigación y las posibles pistas.

La policía de Houston dijo: “Por favor, póngase en contacto con Crime Stoppers of Houston DIRECTAMENTE si tiene alguna información relacionada con esta investigación. La información que conduzca a la acusación y/o arresto de cualquier sospechoso de delito grave puede resultar en un pago en efectivo de hasta $5,000. Los informantes DEBEN comunicarse DIRECTAMENTE con Crime Stoppers para permanecer en el anonimato y ser considerados para un pago en efectivo llamando al 713-222-TIPS (8477), enviando un comentario online en http://www.crime-stoppers.org o a través de la app de Crime Stoppers”.