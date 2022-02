La hija de Natalie Wood no cree que Robert Wagner mató a su madre

La muerte de la actriz Natalie Wood ha alimentado la especulación durante cuatro décadas porque ocurrió en circunstancias misteriosas que inicialmente se llamaron “ahogamiento accidental”, pero luego cambiaron a “ahogamiento y otros factores indeterminados”

En 2020, en el documental de HBO Natalie Wood: What Remains Behind, su hija, Natasha Gregson Wagner, habló con Robert Wagner, el esposo de Natalie y el padre adoptivo de Natasha, sobre la fatídica noche de 1981.

Esto es lo que dice Wagner que sucedió y por qué Natasha no cree que él sea el responsable.

Wagner dice que Wood se fue a la cubierta durante una discusión y esa fue la última vez que la vio





El relato de Wagner de la noche en que Wood murió es que él, Wood y Christopher Walken regresaron a su yate después de cenar en la isla Catalina. Él y Walken discutieron acerca de que Wood pusiera su carrera por delante de su familia, y Wagner admite que rompió una botella de vino por enojo.

En ese momento, Wood bajó a la cubierta para acostarse y, supuestamente, nadie la volvió a ver con vida. Wagner descubrió su desaparición alrededor de la 1 AM y llamó al bote de la costa, luego a la Guardia Costera. Su cuerpo fue recuperado temprano en la mañana siguiente, el domingo 29 de noviembre de 1981.

Wagner dice en el documental que asumió que ella salió a “volver a amarrar el bote” y él y Gregson Wagner recuerdan que Wood odiaba la forma en que golpeaba contra el costado del bote.

“Recuerdo que solía volverla loca. La forma en que el agua golpeaba contra el bote… Ella era muy sensible al ruido”, dice Gregson Wagner.

“Cuando salió, había una ligera neblina esa noche y suponemos que salió y resbaló, se golpeó la cabeza y cayó al agua”, dice Wagner.

Gregson Wagner dice que es importante para ella que la gente deje de pensar que Wagner fue el responsable

Gregson Wagner, quien es productor del documental, dice: “Es importante para mí, papá, que la gente piense en ti de la forma en que sé que eres. Me molesta que alguien alguna vez pensaría que estarías involucrado en lo que le pasó a ella porque hubieras dado tu vida por mi mamá”.

“Eso es cierto, lo habría hecho. Todos lo habríamos hecho”, dice Wagner, y agrega: “No le presto mucha atención a la especulación, Natasha. No me definen. Yo sé quién soy.”

Wagner también quiere dejar claro que no cree que Walken estuviese involucrado:

“Esa noche ha pasado por mi mente muchas veces, como puedes imaginar. Chris estaba allí conmigo. Él, por cierto, es un tipo muy serio, un caballero. Un verdadero caballero”, dice Wagner. También dice: “No creo que haya pasado un día en mi vida que no haya habido un momento en el que no haya pensado en Natalie y en lo mucho que significaba para mí en mi corazón, en mi alma”.

La hermana de Wood cree que Wagner estuvo involucrado en su muerte





La hermana menor de Natalie, Lana Wood, siempre pensó que Wagner estaba involucrado. Según un perfil de Vanity Fair sobre ella, una vez escribió una carta al fiscal de distrito de Los Ángeles que decía: “¿Por qué, año tras año, se permiten las mentiras de Wagner, se le permite mudarse fuera del estado, se le permite hablar con los detectives continuamente. Pregúntese si un hombre inocente que ha perdido a su esposa suele ser tan reticente”.

Luego, en una entrevista de 2018 en The Dr. Phil Show, Lana dijo: “Creo que la investigación se manejó mal desde el principio. La conspiración es un poco exagerada, pero ¿las cosas se encubrieron y se pasaron por alto a propósito? Estoy seguro de que es así.

Sin embargo, tanto Natasha como su hermana Courtney piensan que Lana simplemente está equivocada.

“Sólo creo que Lana está enojada. Cuando pienso en que mi papá tuvo que lidiar con cualquiera de estas cosas… Experimentó una verdadera pesadilla”, dice Courtney en el documental.

Natasha agrega: “Literalmente acusó a mi padre de matar a mi madre cuando eso es lo más alejado de la verdad”.

La investigación nombró a Wagner como sospechoso en 2018





En 2011, el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles reabrió el caso después de que Dennis Davern, el capitán del yate de Wagner, le dijera a NBC News que inicialmente mintió sobre los eventos de esa noche.

En 2011, el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles reabrió el caso después de que Dennis Davern, el capitán del yate de Wagner, le dijera a NBC News que inicialmente mintió sobre los eventos de esa noche.

“Tomé algunas decisiones y errores terribles. Mentí en un informe hace varios años. No tomamos ninguna medida para ver si podíamos localizarla”.

Cuando se le preguntó si pensaba que Wagner era responsable de la muerte de Wood, dijo: “Yo diría que sí”.

En el transcurso de la investigación, el forense del condado de Los Ángeles cambió la causa de la muerte de Wood de “ahogamiento accidental” a “ahogamiento y otros factores no determinados”, debido a los moretones en el antebrazo derecho, la muñeca izquierda y la rodilla derecha, un rasguño en la cuello y un rasguño en la frente. Se incluyeron en el informe original, pero el forense original dijo en ese momento que fueron causados ​​por caerse del yate y luchar para subir al bote de goma.

También había un rescatista llamado Roger Smith que ayudó a sacar el cuerpo de Wood del agua y dijo que no los llamaron hasta las 5 AM.

“No hay duda en mi mente de que simplemente se demoró expresamente en llamarnos”, dijo Smith, refiriéndose a Wagner.

En 2018, 48 Hours transmitió un especial sobre la muerte de Wood y el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles les dijo que Wagner ahora era “sospechoso” de su muerte después de reabrir la investigación en 2011.

“No hemos podido probar que esto fue un homicidio. Y tampoco hemos podido probar que esto haya sido un accidente”, dijo el detective Ralph Hernández. “El problema final es que no sabemos cómo terminó en el agua”.

En el documental, hay imágenes de Walken dando una entrevista en 1983 a Entertainment Tonight en la que dice que nunca sabremos qué sucedió realmente.

“La verdadera historia de su muerte es que se ahogó y nadie sabe cómo se ahogó o qué pasó excepto ella”, dijo Walken.

Natalie Wood: What Remains Behind se transmitió en mayo de 2020 en HBO.