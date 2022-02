Natalie Wood: las extrañas circunstancias de su muerte en 1981

La muerte de Natalie Wood es objeto de perdurables misterios y especulaciones. Eso volvió a ganar protagonismo con el programa de CBS News, Natalie Wood: Death in Dark Water, que se transmitió en 2018. El 5 de mayo de 2020, HBO transmitió una versión diferente de la muerte, un documental en el que las hijas de Wood defienden a su esposo Robert Wagner, diciendo que no creen que él haya tenido nada que ver con su muerte.

¿Cómo murió Natalie Wood? ¿Cuál fue su causa oficial de muerte? Una cosa que se sabe con certeza es que Natalie Wood se ahogó durante una noche en un yate en 1981 con su esposo, Robert Wagner, y el actor Christopher Walken. La única otra persona en el barco esa noche, el capitán Dennis Davern, ahora dice que escuchó una discusión entre Wagner y Natalie justo antes de que ella desapareciera. Wagner ha sostenido que Natalie murió ahogada accidentalmente, tal vez tratando de llevar un bote a la orilla, pero un investigador lo ha etiquetado como “sospechoso”.

Sus hijas no creen que él haya tenido ninguna culpa. La hija de Natalie, Natasha Gregson Wagner, coprodujo el documental y le dijo a Wagner, según USA Today: “Me molesta que alguien piense que estarías involucrado en lo que le sucedió, porque hubieras dado tu vida por mi mamá”.

La pregunta clave, y sigue sin respuesta, es cómo y por qué Natalie Wood terminó en el agua. Como resultado, su causa de muerte ha cambiado a lo largo de los años. Según USA Today, Natalie murió el 29 de noviembre de 1981 en la isla de Santa Catalina, California. “Después de desaparecer de un yate en circunstancias que siguen siendo turbias en el mejor de los casos, su cuerpo fue encontrado horas después, vestido con un camisón de franela, una chaqueta roja y calcetines azules. El cuerpo había flotado en el Pacífico a una milla de distancia del yate y del Blue Cavern Point de la isla”, informa el periódico.

Al principio, la causa de la muerte de Natalie Wood se denominó oficialmente “ahogamiento accidental”. Puede leer el informe de la autopsia de Natalie aquí. Dice que Natalie tenía “numerosos moretones en piernas y brazos”. Sin embargo, también se dijo que “no se sospechaba de asesinato en este momento”.

En 2011, las autoridades volvieron a determinar la causa de la muerte de Natalie como “ahogamiento y otros factores indeterminados”, en parte debido a los moretones encontrados en su cuerpo. El Departamento del Sheriff de Los Ángeles reabrió la investigación de la muerte ese año. Eso sucedió después de que Davern, el capitán, se presentara “alegando que mintió a los investigadores sobre ciertos detalles relacionados con la muerte de Wood”, informa la revista People. Sin embargo, dos meses después, los ayudantes del sheriff volvieron a calificar la muerte como accidental y dijeron que Wagner no era sospechoso. Sin embargo, la clasificación de “ahogamiento y otros factores indeterminados” se hizo pública un año después de que se reabriera la investigación.

Esto es lo que necesita saber:

Davern habló de una discusión en el barco





Play



Video Video related to natalie wood: las extrañas circunstancias de su muerte en 1981 2022-02-19T23:52:31-05:00

Davern afirmó que Wagner le gritó a Walken: “¿Quieres fo****** a mi esposa?” antes de romper una botella de vino y luego gritar “sal de mi pu** bote”.

Marti Rulli, quien escribió un libro con Davern sobre lo que dice que sucedió esa noche, habló con First Coast News.

“Dennis sabe que hubo una gran pelea en la parte trasera de la cubierta. Él lo escuchó. Encendió la música para tratar de ahogar el sonido de la pelea solo para protegerlos. Los amaba a los dos”, dijo Rulli al sitio de noticias. “Luego, cuando todo quedó en silencio, bajó a la cubierta de inmediato y Robert Wagner estaba justo al lado del escalón de natación, nervioso y temblando y dijo: ‘Natalie está desaparecida. Ve a buscarla’. Y Dennis hizo eso”.





Play



Take a Tour Inside Natalie Wood's Infamous "Splendour" Tour the "Splendour" that was owned by Natalie Wood and Robert Wagner. Now owned by Ron Nelson and docked in Honolulu, Hawaii 2011-11-21T19:45:40Z

En 2018, CNN informó que las autoridades ahora consideran que la muerte de Wood es “sospechosa” porque se han presentado nuevos testigos. “Las declaraciones de estos nuevos testigos difieren de la versión original de los hechos relatados por testigos anteriores, incluidas las personas en el barco”, dijo la oficina del sheriff en un comunicado sobre los nuevos desarrollos. Específicamente, según CNN, “un testigo dijo a los investigadores que hubo gritos y sonidos de golpes provenientes del camarote de la pareja esa noche y otro testigo dijo que una mujer y un hombre estaban discutiendo en la parte trasera del bote”.

En su autobiografía, Wagner escribió que lo que le sucedió a Wood fue “toda una conjetura. Nadie lo sabe. Solo hay dos posibilidades: o estaba tratando de escapar de la discusión o estaba tratando de amarrar el bote. Pero la conclusión es que nadie sabe exactamente qué pasó”.

Según The Sun, “personas en un barco cercano informaron haber escuchado a una mujer gritar la noche de la muerte de la actriz. Según los informes, los investigadores también encontraron vidrios rotos en el salón del yate, que Wagner atribuyó al mar embravecido. La evidencia forense descubrió más tarde que había rasguños de uñas en el costado del bote”.

El investigador John Corina le dijo a 48 Hours: “Como hemos investigado el caso durante los últimos seis años, creo que él (Wagner) es más sospechoso ahora. Quiero decir, ahora sabemos que él fue la última persona que estuvo con Natalie antes de que desapareciera. Parecía víctima de un asalto. Creo que es lo suficientemente sospechoso como para hacernos pensar que algo sucedió”.

¿Qué dijo Wagner sobre aquella noche?

Robert Wagner ahora tiene 92 años. Habló sobre Natalie en el documental de HBO y dijo: “No, nunca he vuelto a la isla. Lo veo de vez en cuando. ¿Sabes que a veces es tan claro que puedes verlo? O cuando estoy despegando de LAX y giran hacia el sur y vuelas por la isla. Miro hacia allí y pienso en todos los buenos momentos que tuvimos allí”.

Según Los Angeles Times, en el documental habla de esa noche y dice que no sabía cómo Natalie terminó en el agua. Dice que estaban bebiendo, hubo una discusión y luego se fue a la cama. Entonces se dio cuenta de que ella y el bote ya no estaban.