Natalie Wood se intentó suicidar después de separarse de Warren Beatty

En el documental de HBO Natalie Wood: What Remains Behind, la hija de Natalie Wood, Natasha Gregson Wagner, habla sobre el intento de suicidio de su madre a mediados de la década de 1960, algo que cree que fue un grito de ayuda.

Wood venía de una separación de Warren Beatty y un rodaje de película difícil





En un artículo nunca publicado que Wood escribió para Ladies Home Journal, que Gregson Wagner usa a lo largo del documental de HBO, Wood relata su tumultuosa relación con el actor Warren Beatty.

“Nuestra relación fue una colisión de principio a fin. De hecho, ambos estábamos tan confundidos que pensamos que las peleas y la hostilidad significaban verdadera honestidad emocional”, escribió Wood.

En 1964, Wood y Beatty se separaron, y luego ella tuvo dificultades para filmar la película The Great Race.

“Mientras filmaba The Great Race, se sintió sola e infeliz y temerosa de no poder mantener nunca una relación estable y saludable, así que tomó suficientes pastillas para dormir como para suicidarse”, dice Gregson Wagner.

La amiga de Wood, Mia Farrow, también dijo que los problemas de Wood “se resolvieron”.

El documental no menciona la supuesta violación que sufrió Wood, pero la biografía de Wood de 2001 de Suzanne Finstad alega que la actriz fue “violada sádicamente por una estrella poderosa” cuando solo tenía 16 años. La hermana de Wood, Lana, le dijo a Fox News en 2018 que fue durante una entrevista en el Chateau Marmot Hotel en Hollywood y que se prolongó “durante horas”.

Lana afirmó que escuchó los detalles de sus padres y que la familia sabía quién era el auto de la violación, pero nunca lo confrontó ni hizo pública ninguna afirmación. Según la biografía, Natalie confió en su amigo el actor Dennis Hopper, su amigo Scott Marlowe y su amiga Jackie (sin apellido). Tanto Jackie como Hopper dijeron que querían que ella fuera a la policía, pero ella dijo que arruinaría su carrera.

Mucho antes de su relación con Beatty, Wood supuestamente ya estaba lidiando con algunos problemas serios.

Wood acudió a su amigo Mart en busca de ayuda justo después del intento de suicidio





Después de tragar las pastillas para dormir, Wood corrió por el pasillo para buscar a Mart Crowley, su buen amigo que se quedaba en la casa esa noche.

“Fue una sobredosis y media. Me dijeron que después de que le hicieran un lavado de estómago, no sabían si iba a sobrevivir”, dice Crowley.

“No considero necesariamente esa noche como un intento de suicidio”, dice Gregson Wanger. “Fue realmente un grito de ayuda. Después de tragarse las pastillas, golpeó la puerta de Mart tan obviamente que quería vivir”.

Wood finalmente comenzó la terapia, entonces llamada “análisis”, que según Farrow fue de gran ayuda.

“Con su propia inteligencia y un buen terapeuta, fue capaz de dar sentido a algunas tonterías bastante graves que se le habían ocurrido”, dice Farrow.

Wood se ahogó en 1981 a la edad de 43 años. La investigación sobre su muerte se reabrió en 2011 y se ha mantenido así, y su entonces esposo, Robert Wagner, fue nombrado “sospechoso”.

Natalie Wood: What Remains Behind se transmitió en mayo de 2020 en HBO.