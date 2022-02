Mira el video del famoso ladrón de carne en Traiders Joe’s de NY: ¿Qué explicación dio?

Los robos y los delitos mayores en la ciudad de Nueva York se dispararon en más de 38% en lo que va corrido del 2022, pero en un hecho visto como insólito, la historia de un ladrón de carne que entró a un supermercado Trader Joe’s y se llevó como “Pedro por su casa” una docena de bandejas de carne, sigue dando de qué hablar.

Y es que a pesar de que el incidente no fue violento, ha llamado la atención, no solo por lo descarado del ladrón, y que los empleados del supermercado de la calle 14 en Manhattan lo dejaron salir tras percatarse del hurto, sino por un video que lo captó en su huída.

En el clip, que fue captado por un fotógrafo, quien lo compartió con el periódico NY Post, se aprecia cómo el ladrón entrega la canasta de mercado que usó para agarrar la carne y se va del supermercado con su carnivoro botín.





Acto seguido, como se aprecia en el video del Post, que te mostramos aquí, el ladrón se fue caminando sin ningún apuro, y al ver que estaba siendo seguido por el fotógrafo que captó las imágenes, respondió a las preguntas que éste le hacía, sin ninguna molestia.

Y como si eso no fuera poco, el ladrón aprovechó que un barrendero que limpiaba la calle tenía una bolsa de basura con desperdicios, no tuvo reparo en robar la bolsa y echar dentro las bandejas de carne y continuó su camino.

Cuando el fotógrafo le preguntó por qué se había robado las bandejas de carne, el joven, quien llevaba una máscaras y estaba cubierto con un gorro de lana y la capota de una chaqueta, dijo que se trataba de un asunto de hambre.

“Me las voy a comer”, se oye decir al hombre en el video. “Tengo un hambre ni la hij…..”.

Y al pelear con el barrendero, quien le reclamó por quitarle su bolsa, el sujeto se limitó a decir que le iba a traer otra bolsa, pero nunca perdió la calma.

El ladrón abandonó la escena antes de que llegaran las unidades del NYPD, que fueron llamadas al lugar.

Un empleado del supermercado consultado por el Post, quien pidió que su identidad fuera guardada bajo anonimato, dijo que es común que ladrones llegue a ese supermercado y se vayan con artículos sin que intervengan para quitárselos.

“Básicamente nos dicen que no hagamos nada, que los dejemos ir”, aseguró el informante, según el Post. “Nos metemos en problemas si hacemos algo… No me molesta, llevo dos años trabajando aquí, lo veo todos los días. Después de un tiempo, simplemente no te importa”.