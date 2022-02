Policía busca a ladrón de carne en NY captado en video: ¿Cuánta carne robó?

En un hecho que a muchos les parece insólito y que ya se hizo viral en redes sociales, este martes en la mañana, un hombre joven se robó varias bandejas de carne que sacó de un supermercado en la ciudad de Nueva York.

Así lo reportó el periódico NY Post, donde se aseguró que la policía está tras la pista del ladrón, quien fue captado por las cámaras del supermercado Trader Joe, de la populosa zona de Union Square, en la calle 14 de Manhattan.

En el clip, que ya esta rodando por redes sociales, se aprecia al sujeto robando descaradamente las bandejas de carne del congelador.

Según denuncias de la policía, el hombre se robó una docena de bistecs, que se llevó como Pedro por su casa, sin ocultar nada, unos encima de los otros.

Where's the beef? Video shows man stealing 10 steaks from NYC Trader Joe's https://t.co/gnmqnvxb4F pic.twitter.com/x6vBBkpFrU — New York Post (@nypost) February 9, 2022

El ladrón vestía una chaqueta en color arena y cubría su rostro con un pasamontañas que le cubría buena parte del rostro, al igual que un gorro de lana y un abrigo con capota.

A pesar de que el sujeto fue descubierto por empleados de la tienda, quienes lo vieron queriendo salir con un carrito de mercado y llevarse la carne sin pagar, al enfrentarlo solo pudieron evitar que se llevara el carro del lugar, pero no tuvo reparo en apilar las bandejas de carne y llevárselas.

Un empleado del supermercado habló con el Post y reveló que los protocolos del lugar prohíben que se enfrenten a los ladrones, y por eso no intervinieron de manera directa para quitarle las bandejas de carne.

“Básicamente nos dicen que no hagamos nada, que los dejemos ir”, dijo el empleado en diálogo con el Post, donde agregó que es habitual que se registren personas llevándose cosas sin pagar. “Nos metemos en problemas si hacemos algo… No me molesta, llevo dos años trabajando aquí, lo veo todos los días. Después de un tiempo, simplemente no te importa”.

Tras ocurrido el incidente, la policía fue llamada hasta el supermercado y el caso está siendo manejado por el escuadrón de robos del NYPD.

Al parecer, según el Post, una práctica que ha aumentado es que ladrones de tiendas casan víveres y los revenden en bodegas.

La policía no ha revelado nuevos detalles del robo ni sobre la identidad del sospechoso, quien en su huída le robó tambien una bolsa de basura a un barrendero en la calle para poder echar las bandejas de carne.