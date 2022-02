Recompensa por sospechoso de asesinato en iglesia de Colorado: José Jesús Montoya

Un latino está siendo uno de los hombre más buscados por las autoridades del estado de Colorado, señalado de haber asesinado a una mujer en una iglesia, en hechos registrados el viernes pasado en inmediaciones de la localidad de Aurora.

El individuo, identificado como José De Jesús Montoya Villa, de 31 años, fue descrito por la policía de Aurora, Colorado como el sospechoso del crimen, por lo que están circulando una fotografía de “Se busca”, con la que piden ayuda a la ciudadanía para dar con su paradero.

Así lo reportó el noticieron de televisión CBS Denver, donde se aseguró que las autoridades emitieron una orden de arresto contra el sujeto.





El latino esta señalado de haber irrumpido el viernes pasado al templo Faro de Luz, portando un arma con la que abrió fuego en el lugar, acabando con la vida de la mujer de 36 años y de paso hiriendo a otros dos hombres,de 40 y 42 años, quienes se encuentran hospitalizados.

La policía ofrece una recompensa de hasta $2,000 dólares a quien pueda suministrar información para dar con la captura del sujeto requerido.

El citado noticiero agregó que al momento del ataque, que ocurrió hacia las 8:00 de la noche, en la iglesia había un grupo de unas 20 personas en medio de un evento religioso.

La policía de la localidad de Aurora reveló que sus investigaciones han determinado que el tiroteo no fue un hecho casual.

UPDATE: ARREST WARRANT ISSUED #APDNews Major Crimes Unit Detectives have issued a warrant for 1st Degree Murder for Jose De Jesus Montoya Villa (1/11/91). Anyone w/ info on his whereabouts is asked to call local law enforcement or @CrimeStoppersCO.https://t.co/ts9ZlJQxpY https://t.co/Tp3DmcAj78 pic.twitter.com/GJFmwUqwij — Aurora Police Dept (@AuroraPD) February 6, 2022

“No fue solo un tiroteo al azar dentro de esta iglesia“, dijo Matthew Longshore, portavoz de la policía, en diálogo con la prensa, advirtiendo que el presunto homicida conocía al menos a una de las víctimas.

Si alguien tiene información que pueda ayudar a la policía a dar con el paradero de Montoya Villa, puede llamar a la línea Metro Denver Crime Stoppers al 720-913-7867.

La policía de Aurora advierte que toda la información entregada y la identidad de los informantes permanecerá en estado anónimo, por lo que insistió en que quien sepa algo lo revele.

En diálogo con CBS Denver, un hombre identificado como Javier Orduña, quien presenció el tiroteo, describió a la mujer asesinada como una buena persona y oró por la pronta recuperación de los dos hombres heridos.

“Lo que puedo decir con certeza es que la persona cerró los ojos en la iglesia y los abrió en el cielo”, dijo Orduña. “(Los heridos) se están recuperando. Algunos han tenido cirugías, otros se están recuperando pero van a luchar contra esto”.