[VIDEO] La tremenda explosión que conmociona Nashville

Un video dramático ha capturado el momento en que explotó la bomba de Nashville en una autocaravana estacionada. Puedes ver el video a continuación. Muestra a un hombre con un perro, que luego habló con la televisión local, en la esquina.

Otro video captura una grabación que contenía una advertencia emitida desde la autocaravana antes de que explotara, hiriendo a tres personas y dañando varios edificios. La policía dice que aún no está claro si el sospechoso murió en la explosión; no están seguros de si había alguien dentro de la casa rodante. Testigos dijeron a NewsChannel5 que el mensaje de advertencia incluía una cuenta regresiva. Los testigos también dijeron a la estación de televisión que escucharon disparos justo antes de la explosión.

El motivo y el nombre del sospechoso aún no están claros. CBS News informa que las autoridades encontraron restos humanos cerca de la escena de la explosión, pero no han dicho si son el sospechoso o una víctima.

BREAKING: This is the RV that exploded on 2nd Ave N this morning. It arrived on 2nd Ave at 1:22 a.m. Have you seen this vehicle in our area or do you have information about it? Please contact us via Crime Stoppers at 615-742-7463 or online via https://t.co/dVGS7o0m4v. @ATFHQ pic.twitter.com/JNx9sDinAH

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020