El alcalde de Nashville está seguro de que detendrán al terrorista que causó la explosión

El alcalde de Nashville, John Cooper, condenó el atentado de la mañana de Navidad como un “ataque cobarde” y dijo que la ciudad no descansará hasta que “los responsables sean llevados ante la justicia”. El atacante permanece sin identificar la noche de Navidad.

Cooper habló en una conferencia de prensa al atardecer. En él, reveló que 41 edificios resultaron dañados y tres personas sufrieron heridas leves. El jefe de policía de la ciudad dijo que las autoridades descubrieron lo que creen que pueden ser restos humanos en la zona de la explosión.

No hay información sobre un sospechoso o sospechosos en este momento, y no está claro si el atacante murió en la explosión, dicen las autoridades. “La autocaravana fue detonado, así que si había alguien adentro, no tenemos idea. Fue una explosión muy grande”, dijo el jefe de policía John Drake. “Continuaremos examinándolo para ver si eran restos humanos”. Algunos servicios del 911 y AT&T fallaron por un tiempo, dijo el jefe.

El alcalde se erizó de determinación y dijo que está enojado por la explosión, calificándola de “una bomba deliberada que estalló en nuestra comunidad” que causó daños “catastróficos” en un barrio histórico.

Esto es lo que necesita saber:

BREAKING: This is the RV that exploded on 2nd Ave N this morning. It arrived on 2nd Ave at 1:22 a.m. Have you seen this vehicle in our area or do you have information about it? Please contact us via Crime Stoppers at 615-742-7463 or online via https://t.co/dVGS7o0m4v. @ATFHQ pic.twitter.com/JNx9sDinAH

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020