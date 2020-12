Muere leyenda del boxeo a los 59 años

El campeón de boxeo retirado Frankie Randall ha muerto. Randall, de 59 años, estaba luchando contra la enfermedad de Parkinson. Randall era mejor conocido por sus tres combates de boxeo contra la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez a mediados de la década de 1990.

En 1994, el estadounidense se convirtió en el primer peleador en derrotar a Chávez, cuyo récord al momento de su encuentro era 89-0-1.

La victoria le valió a Randall su primer título mundial de boxeo, y “The Surgeon” se convirtió en tres veces campeón mundial. Los tres campeonatos mundiales de Randall fueron en la división de peso welter junior de 140 libras del boxeo.

El récord de Randall de 1983 a 1998 fue 55-5-1

Fue uno de los mejores luchadores del deporte en su categoría de peso durante sus mejores años.

A principios de este año, Chávez elogió el estilo de Randall:

“Hay oponentes que nos son complicados. La verdad es que para mí, el estilo de Frankie Randall siempre fue complicado para mí “, dijo Chávez en Peleamundo, según Bad Left Hook. “Incluso en la tercera pelea, porque en la segunda pelea, aunque lo vencí, la verdad es que si no fuera por el cabezazo, nadie sabe cómo me hubiera ido porque ya estaba realmente cansado”.

De hecho, Randall perdió controvertidamente su primer título mundial por decisión dividida en la revancha con Chávez solo cuatro meses después de su primera pelea después de que los boxeadores se golpearan la cabeza accidentalmente. La pelea tuvo que decidirse después de solo ocho asaltos debido a un corte en el ojo de Chávez.

Según BoxRec, una regla absurda del CMB penalizó a Randall con un punto en la ronda final por un cabezazo que se consideró accidental. Esa deducción de un solo punto terminó siendo la diferencia en la pelea, ya que de lo contrario se habría declarado un empate y Randall habría retenido su campeonato.

Los dos pelearon por tercera vez 10 años después, cuando ambos hombres habían pasado de su mejor momento. Chávez ganó esa pelea por decisión unánime.

Randall terminó su impresionante carrera en el boxeo con 58-18-1. Está previsto que ingrese al Salón de la Fama del Boxeo de Alabama en 2021.

Randall y Chávez, dos luchadores contra la adicción

Para Chávez, la batalla llegó durante su impresionante carrera como boxeador.

De hecho, el mexicano dice que sabía, justo antes de que Randall lo derrotara en 1994, que pronto alguien lo machacaría.

Chávez le dijo a Christian Martinoli y Luis García en Boxing Scene que solo había entrenado dos semanas para la pelea.

“Tenía una adicción muy avanzada [en ese momento], ya no me preparaba igual, ya no entrenaba igual; Sabía que la derrota llegaría más temprano que tarde ”, dijo Chávez Sr.

Según Citizen Tribune, Randall luchó con la adicción al alcohol y las drogas después de su retiro del boxeo. El mismo periódico de Alabama dice que el excombatiente también tuvo varios roces con la ley.

Randall vivía en un hogar de ancianos en algún lugar de Tennessee en el momento de su muerte. Aún no se ha informado de la causa de la muerte.

“Mi papá tiene demencia pugilística y párkinson”, dijo el hijo de Randall a Ring TV a principios de este año. “… Debido a su condición, mi familia y yo tomamos la decisión de colocar a mi papá en un hogar de ancianos en Tennessee. Deseamos mantener la ubicación privada en este momento. Estoy seguro de que su condición progresó con el tiempo. Él era un boxeador; dio toda su vida al boxeo, amaba su trabajo”.