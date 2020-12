[VIDEO] Una “body cam” de un policía captó la explosión de Nashville

El Departamento de Policía Metropolitana de Nashville ha publicado un espectacular video de la cámara corporal que captura la autocaravana de Anthony Quinn Warner haciendo sonar un mensaje grabado antes de que el vehículo explote.

Puedes ver el video de la cámara corporal a continuación, pero ten en cuenta que es perturbador; captura la naturaleza angustiosa y aterradora de la escena cuando llegan los primeros agentes de policía y tratan de averiguar con qué se enfrentan. Ves la caravana de Warner estacionada a un lado de la carretera. Un oficial señala que está frente al edificio de AT&T. Está a todo volumen el mensaje grabado que advierte a las personas que deben evacuar. Luego, detona, aunque esa parte ocurre fuera de cámara. Puedes oírlo. Luego, los oficiales se apresuran a la escena cargada de escombros mientras otros vehículos de emergencia inundan el área.

El video de la cámara corporal comienza a las 6:14 a.m. de la mañana de Navidad. “El oficial Michael Sipos, uno de los oficiales que respondió a 2nd Avenue North en el centro de Nashville el día de Navidad en los minutos previos a la explosión, había recibido una cámara corporal unos días antes. Esto es lo que vio y escuchó”, escribió la policía. Los agentes que respondieron han sido aclamados como héroes por ponerse en peligro al ayudar a las personas a evacuar el área.

Aquí está el video:

Esto es lo que necesita saber:

The #FBI , @MNPDNashville & @ATFHQ continue to ask that those who may have known Anthony Quinn Warner or encountered him, call 1-800-CALL-FBI or submit a tip online at https://t.co/5F7LGAvEVF . @ATFNashville https://t.co/PuSFMNbh3D https://t.co/H0MVT4pkfg pic.twitter.com/AXBOpW9lSc

La oficina del FBI en Memphis publicó una nueva imagen del atacante. “El #FBI, @MNPDNashville y @ATFHQ continúan pidiendo que aquellos que puedan haber conocido a Anthony Quinn Warner o lo hayan encontrado, llamen al 1-800-CALL-FBI o nos manden un mensaje”, escribió el FBI en Twitter.

El FBI también publicó estas fotos de la escena.

These photos were taken in #Nashville at the blast site. #FBI and #ATF Evidence Response Teams (ERT) continue to process the scene of the Christmas Day explosion in Nashville, TN. The teams are searching for evidence to assist in the ongoing investigation. pic.twitter.com/zhit76L1k5

— FBI Memphis (@FBIMemphis) December 29, 2020