[VIDEO] Joe Biden rompe a llorar al recordar a su hijo

Poco antes de pronunciar su juramento como el 46 ° presidente de la nación, el presidente electo Joe Biden habló en un discurso de despedida sobre su hijo fallecido, Beau Biden.

En ese discurso, reveló que creía que debería haber sido Beau quien jurara como presidente; esto no habría sido un pensamiento descabellado si Beau hubiera vivido. El hijo de Biden era el fiscal general de Delaware en el momento de su muerte y estaba planeando postularse para gobernador. También era un veterano de la guerra de Irak. Según The Associated Press, era abogado y miembro de la Guardia Nacional de Delaware. Su nombre completo era Joseph Biden III.

“Damas y caballeros, solo lamento una cosa: no está aquí, porque deberíamos presentarlo como presidente”, dijo Biden, según The New York Post.

¡LLEGA AL ALMA! Biden rompe en llanto al recordar a su hijo fallecido: “Solo me arrepiento de que no esté aquí, porque deberíamos presentarlo como presidente” (+Video) #Venezuela #21Enero #21Ene https://t.co/SSBSMN9OHa — Maduradas.com (@maduradascom) January 21, 2021

Biden tiene cuatro hijos; sus hijos Beau y Hunter, y sus hijas Naomi y Ashley. Sin embargo, Beau y Naomi murieron trágicamente; Beau a los 46 años de cáncer cerebral y Naomi en el accidente automovilístico que también mató a la primera esposa de Biden, Neilia.

¿Cómo murió Beau Biden? ¿Cuál fue la causa de su muerte? Biden murió de cáncer cerebral. Específicamente, según PBS, Beau murió de “glioblastoma multiforme, la forma más común de cáncer de cerebro”.

Esto es lo que necesita saber:

Joe Biden dice que su “único arrepentimiento” es que Beau Biden no estuviera con él para ver a su padre ascender a la presidencia

Biden hizo sus comentarios sobre Beau frente a las instalaciones de Major Beau Biden:

“Has estado ahí para nosotros en las buenas y en las malas. Nunca te has marchado y estoy orgulloso, orgulloso, orgulloso de ser un hijo de Delaware y estoy aún más orgulloso de estar aquí haciendo esto desde las instalaciones de Major Beau Biden”, dijo, según el Post.

“Lo único que lamento es que no pueda estar aquí hoy”, dijo sobre Beau.

¿Cuándo murió Beau? Solo cinco años antes.

Según su obituario, Beau murió de cáncer cerebral en 2015. “Es con el corazón roto que Hallie, Hunter, Ashley, Jill y yo anunciamos el fallecimiento de nuestro esposo, hermano e hijo, Beau, después de que él luchara contra el cáncer cerebral con la misma integridad, coraje y fuerza que demostró todos los días de su vida”, dijo Joe Biden.

El senador Ted Kennedy, el senador John McCain y Beau Biden padecían la misma forma de cáncer cerebral.

El Washington Post señaló que Beau Biden (al igual que los otros dos hombres) murió de un tumor llamado glioblastoma que “es un cáncer agresivo que es el más común de todos los tumores cerebrales malignos”.

Beau Biden vivió durante un par de años después de su diagnóstico en 2013. Probó cirugía, radiación y quimioterapia, informó The Washington Post.

“Un glioblastoma es el tumor cerebral más común que afecta a los adultos. También es el tumor maligno del cerebro de crecimiento más rápido, con la tasa de supervivencia más corta”, informó NBC. “La muerte puede ocurrir en unos meses”.

En 2014, USA Today señaló que la salud de Biden estaba causando preocupación debido a su “pérdida de peso visible, cicatriz en la cabeza, corte de pelo”. En 2010, Beau Biden sufrió un derrame cerebral del que se recuperó.

Joe Biden se pregunta si el servicio de guerra de Irak de Beau pudo provocar su muerte

VideoVideo related to joe biden rompe a llorar al recordar a su hijo 2021-01-21T20:43:12-05:00

Joe Biden ha cuestionado si el servicio de su hijo en la guerra de Irak podría haber causado su cáncer cerebral. No llegó a decir que había un vínculo firme o científicamente probado. Sin embargo, dijo a PBS, “una incidencia mucho más alta de cáncer proviene de Irak ahora y Afganistán que en otras guerras” y “se está haciendo mucho trabajo” para investigarlo. Expresó su preocupación por las toxinas en el humo que emana de las bases militares estadounidenses en el extranjero.

Más tarde, la esposa de Beau, Hallie, tuvo una relación con el hermano de Beau, Hunter, cuyo matrimonio fue muy mal visto por la prensa.

Beau Biden sobrevivió al accidente automovilístico que mató a su madre y hermana

No fue la primera tragedia que sufrió la familia Biden. Primero, fue el accidente automovilístico. Cuando era niño, Beau Biden sobrevivió a un accidente automovilístico fatal que se cobró la vida de su madre, Neilia Hunter Biden, y su hermana, Naomi, de solo 1. Neilia fue la primera esposa de Joe Biden.

En ese momento, en 1972, Biden acababa de ser elegido para el Senado de los Estados Unidos en Delaware. Los hijos Hunter y Beau estaban en el auto pero sobrevivieron al accidente. De hecho, Joe Biden prestaría juramento mientras estaba junto a la cama de sus hijos, Beau y Hunter, que resultaron heridos en el accidente

Según Politico, el vehículo de Biden fue golpeado por un camión que transportaba mazorcas de maíz mientras viajaban para elegir un árbol de Navidad.

Joe Biden habló sobre la pérdida de un grupo de familias de soldados y describió cómo el dolor le hizo comprender por qué algunas personas contemplan el suicidio. Su segunda esposa, Jill, y el paso del tiempo le permitieron aguantar.

En la charla de 2012, Biden dijo, según ABC News: “Por primera vez en mi vida, entendí cómo alguien podía decidir conscientemente suicidarse. No porque estuvieran locos, si no porque sabían que su vida nunca volvería a ser igual.”