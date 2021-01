¡Algunos políticos usaron chaleco antibalas durante la toma de posesión de Joe Biden!

Algunos miembros demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos usaron chalecos antibalas en la toma de posesión del presidente Joe Biden, pero Biden juró sin problemas como el 46° presidente de la nación.

Esa noticia provino de varios periodistas, incluido un corresponsal de Capitol Hill para NBC News.

.@kasie reports at least one Democratic member wore body armor to the Inauguration.

"This building still bears the physical scars."

— Meet the Press (@MeetThePress) January 20, 2021