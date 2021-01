[FOTO] ¡Solo 200 personas presenciaron el discurso de despedida de Trump!

El ex presidente Donald Trump abandonó la Casa Blanca el miércoles por la mañana temprano antes de la ceremonia de toma de posesión del presidente electo Joe Biden. Esta ha sido una de las pocas ocasiones en que un presidente en funciones no ha asistido a la ceremonia de juramentación del presidente entrante. Una pequeña multitud esperó a que Trump saliera de la Casa Blanca. A continuación, se muestra la cantidad de personas que estaban allí, junto con fotos del tamaño de la multitud.

Una pequeña multitud estuvo presente en la despedida de Trump desde la Casa Blanca. Se esperaba que hubiera otro grupo esperando su llegada al Aeropuerto Internacional de Palm Beach.

El South Florida Sun Sentinel informó que una multitud de entre 200 y 300 personas se despidió de Trump en la base conjunta Andrews. El periodista independiente Brendan Gutenschwager también tuiteó que había “un par de cientos” de personas en la despedida.

Crowd of a couple hundred, many masked at the Air Force’s request, out on the runway for Trump’s final speech as 45th President #Trump #AndrewsAFB #InaugurationDay2021 pic.twitter.com/duWbF2Wg1q

Aquí tenéis un vídeo de la poca gente que había cuando Trump salió de la Casa Blanca para abordar el Marine One, antes de dirigirse a la Base Conjunta Andrews para su ceremonia de despedida.

President Donald Trump has walked out of the White House for the last time as the 45th commander in chief, telling a small crowd gathered on the lawn, "It has been a great honor, the honor of a lifetime." https://t.co/JZP4dO3aXG pic.twitter.com/MTUkTl47L0

En Joint Base Andrews, la ceremonia de despedida de Trump fue similar a sus mítines en algunos aspectos. Se fue con la canción “YMCA” sonando y “Don’t Stop Believin’ ”sonó antes de comenzar su discurso.

En su “speech”, dijo: “Lo dejamos todo, como dirían los atletas, lo dejamos todo en el campo.”

Aquí hay otra foto de Joint Base Andrews:

Crowd has begun to gather for Trump departure ceremony. Some familiar and infamous faces from Trump era on hand. pic.twitter.com/EyDnbJlaDL

Jim Acosta de CNN informó que este fue el acto al que acudieron menos personas desde que Trump se proclamó presidente de los Estados Unidos.

Definitely the smallest crowd size of the Trump presidency at the departure ceremony. pic.twitter.com/xYSi6YZUcH

Acosta también estimó que unas 200 personas asistieron a la despedida.

Trump también se tomó el tiempo para agradecer a su familia, diciendo: “La gente no tiene idea de lo duro que trabaja esta familia. Y trabajan para ti. Podrían haber tenido una vida mucho más fácil. Hicieron un trabajo fantástico y me gustaría agradecerles a todos, a todos”.

After departing the White House, President Trump and First Lady Melania Trump spoke to a crowd of supporters at Joint Base Andrews. "This has been an incredible four years. We've accomplished so much together." Follow #InaugurationDay coverage here: https://t.co/Rm4ec6gzgW pic.twitter.com/evuuhTnvTS

También le dio las gracias a su esposa, la primera dama Melania Trump, diciendo: “Nuestra primera dama ha sido una mujer de gran aptitud, belleza y dignidad, y muy popular, muy popular entre la gente”.

Melania Trump también se dirigió a la “multitud” y les dijo: “Ser su primera dama fue mi mayor honor”.

MELANIA: "Being your First Lady was my greatest honor." pic.twitter.com/wehpsBoK27

Trump le dijo a los presentes: “Que tengáis una buena vida, nos veremos pronto”.

Weijia Jiang de CBS News compartió en Twitter que en el discurso preparado de Trump tenía que mencionar a Biden y Harris por su nombre, pero no lo hizo.

These are the prepared remarks we received before Trump’s speech. He was planning to mention @PresElectBiden and @KamalaHarris by name and even wish them well, but he did not.

In fact, his actual speech was completely off this script: pic.twitter.com/LBODyeQG7E

— Weijia Jiang (@weijia) January 20, 2021