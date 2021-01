[VIDEO] Le golpea brutalmente la cara con una lata, harto de soportar insultos racistas

Barry Allen, más conocido como “TeaKO” o simplemente el “chico del té”, habló en un programa deportivo en Cleveland, Ohio, sobre los eventos que lo llevaron a su estrellato viral al golpear a un hombre blanco con una lata de té, que se había dirigido a él usando la “N-Word” en un Circle K en Elyrie, Ohio.

El video muestra al hombre blanco esperando en la fila para comprar cerveza en la tienda de Cleveland insultándolo. Allen estaba situado detrás de él en la fila. Después de insultarlo, el hombre blanco dice “Golpéame con la lata”. Allen se tambalea y golpea al otro hombre con fuerza en la cara, dejándolo casi KO. El video fue publicado el 24 de diciembre en Twitter.

Allen es padre de cinco hijos con tres niñas y dos niños, dijo en el programa. Ha estado casado durante cuatro años y él y su esposa han estado juntos durante 13 años. No bebe licor fuerte, por lo que Twisted Tea es su bebida preferida, dijo. Ha vivido en el suburbio de Cleveland toda su vida y frecuenta Circle K, dijo.

Esto es lo que necesita saber:

Allen dijo que su alteración se intensificó cuando el otro hombre intentó patear su lata y él “simplemente reaccionó”

Allen habló en Mark One Sports sobre el incidente y los momentos que no se pudieron ver en el video. Dijo que el hombre blanco estaba usando la palabra N mientras hablaba con los empleados de Circle K, y esperaba que el se fuera sin decirle nada. Dijo que podía notar que los empleados estaban molestos, pero que no podían hacer nada porque estaban trabajando.

“Los empleados estaban molestos con él, pero no podían decir nada porque eso hubiese puesto su trabajo en peligro. Yo no me sentía así”.

El hombre blanco prosiguió:

“Él dijo: ‘Hombre, digo la palabra N cuando quiero. Déjame en paz’. Le contesté: ‘Vamos, deja de decir la maldita palabra. Realmente me estás cabreando ahora'”.

La situación se intensificó cuando le cayó la lata de té al suelo, dijo. El otro hombre intentó patear la lata de té y Allen “reaccionó”:

“Ahí es cuando lo recojo y él va a patearlo. Realmente no lo pateó, pero sentí que había tenido la intención. Entonces reaccioné en ese momento”, explicó.

La persona que filmó el video felicitó a Allen por su reacción, dijo el protagonista. Heavy se acercó a la persona que publicó el video en Twitter, pero esa persona no respondió para hacer comentarios.

Allen dijo que el hombre blanco insultó a su madre el día antes del aniversario de su muerte

Interview with @weupradio . If you want to know the why and how please click the link! https://t.co/TrMADtGBlc — MrsTeaKo OFFICIAL (@OfficalMrsteako) January 2, 2021

Otro momento que agravó la situación en la tienda, dijo Allen, fue cuando el otro hombre insultó a su madre.

“Que se joda tu mamá”, se puede escuchar al otro hombre decir en el video.

Allen le dijo a Mark One Sports que su madre murió hace dos años y que se acercaba el segundo aniversario de su muerte cuando ocurrió el incidente.

“Así que todavía estaba fresco, y el hecho de que lo dijera… te empuja”, dijo.

La policía de Elyrie dijo que nadie informó el incidente antes de que se volviera viral y Allen dijo que el otro hombre no estaba presionando para presentar cargos

El teniente de la policía de Elyria, James Welsh, le dijo a The Chronicle el 24 de diciembre que había visto el video viral y dijo que tenía “una idea” de quiénes estaban involucrados. No se presentaron cargos en ese momento, dijo, porque nadie lo había denunciado a la policía.

Allen dijo en Mark One Sports que el hombre blanco se fue poco después del golpe. Le preocupaba que pudiera enfrentar repercusiones legales, pero el otro hombre se negó a presentar cargos, dijo. Allen no nombró al hombre blanco.

El video ya se estaba volviendo viral cuando salió de la tienda para llamar a su esposa y contarle lo que sucedió, dijo en el programa.

“Para cuando entré en el auto y comencé a moverme, retrocedí y salí a la carretera, le dije a mi esposa: ‘Golpeé a un tipo en la cara con una lata’”, recordó. “Ella dice, ‘Lo sé. Lo estoy viendo “.

El video tenía 5,000 visitas cuando condujo dos cuadras a casa, dijo.