Estrella de la televisión estadounidense, hospitalizada por coronavirus

Larry King está hospitalizado con COVID-19, según informa Showbiz 411 de Roger Friedman. El ex presentador de televisión de 87 años ha estado en el hospital durante 10 días, dice la publicación. Otras publicaciones, como The Daily Mail y Page Six, también han informado sobre el tema.

La edad de King lo pone en alto riesgo de sufrir complicaciones graves debido al coronavirus. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), ocho de cada diez muertes por coronavirus reportadas en los EE. UU. han sido adultos mayores de 65 años. En comparación con los del grupo de edad de 18 a 29 años, los que tienen 85 años o más tienen 13 veces más probabilidades de ser hospitalizados debido a COVID y 630 veces más probabilidades de morir a causa del virus, informan los CDC.

En los últimos años, King ha experimentado una serie de problemas de salud.

En 2017, se sometió a una cirugía por un tumor canceroso en el pulmón. Luego, en abril de 2019, se le implantaron stents y también se le programó una angioplastia. Más tarde ese año, reveló que había tenido un derrame cerebral y que había estado en coma durante semanas. Según Page Six, King pasó su cumpleaños este noviembre hospitalizado debido a un problema de flujo sanguíneo.

En una entrevista con “Extra” en noviembre de 2019, King habló sobre las secuelas de su derrame cerebral. “Todo mejoró excepto por mi pie izquierdo”, dijo, “y lo he estado rehabilitando todos los días, y me dicen que estaré caminando en Navidad. No está mal, he estado caminando con un andador”.

King continuó: “Ha sido un año difícil, no recuerdo nada desde marzo; tuve el derrame cerebral en marzo. No he conducido un coche, pero he vuelto al trabajo y eso me hace sentir muy bien”.

A principios de este año, King perdió a dos de sus hijos con unas semanas de diferencia. Sus dos hijos que murieron eran de su matrimonio con su esposa Alene. Su hijo Andy, de 65 años, murió de un ataque cardíaco repentino el 28 de julio, informa USA Today. Su hija Chaia, de 51 años, murió tras una breve batalla contra el cáncer de pulmón.

La publicación de Instagram más reciente de King es de octubre

Ni King ni su familia han dado una declaración pública sobre su hospitalización. La noticia de su hospitalización se difundió el sábado 2 de enero. En su publicación más reciente de Instagram, King escribió, “es una buena noche” en referencia a los Dodgers de Los Ángeles jugando en la Serie Mundial.

En 2021, King todavía tiene varios trabajos en la industria del entretenimiento. Recientemente anunció un próximo podcast llamado “The Millionth Question”, en el que será el anfitrión, y continúa ejecutando un programa de entrevistas semanal llamado “Politicking With Larry King” a través de Ora TV, una red que cofundó.

A principios de este año, King habló sobre su divorcio en curso de su esposa Shawn; no está claro si el divorcio ha finalizado. Le dijo a la revista People que la edad fue uno de los factores que contribuyeron al divorcio. Shawn es 26 años menor que él.

“Tuvimos una gran diferencia de edad y eso eventualmente pasa factura”, dijo King a la revista. “Se convirtió en un problema. Además, Shawn es muy religiosa y yo soy un ateo agnóstico, por lo que eventualmente eso causa pequeños problemas. Superamos muchas cosas juntos, pero finalmente no pudimos seguir.”