[VÍDEO] Terrible agresión racista a una adolescente por no llevar mascarilla en un autobús

Un impactante altercado en un autobús en el Reino Unido fue capturado en vídeo y muestra a un hombre pateando a una adolescente en la cara antes de ser golpeada por otro pasajero. El incidente ocurrió después de que el hombre empezar a proferir insultos racistas a la pasajera de 16 años por no llevar mascarilla, dijo la policía de West Midlands.

Según la publicación del departamento de policía en Twitter, esto fue lo que sucedió:

El vídeo del incidente muestra a una pareja abusando verbalmente de una pasajera adolescente antes de que derivara en violencia física.

This is the shocking moment a male bus passenger kicks a teenage girl in the face after 'racially abusing her' for not wearing a mask – before a man in a suit intervenes and stamps on him in retaliation.

