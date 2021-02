Variante británica del COVID-19 “va a barrer el mundo”, según experta

Sharon Peacock, directora del consorcio COVID-19 Genomics UK, aseguró que la variante británica del coronavirus “va a barrer el mundo con toda probabilidad”. La médica oriunda del Reino Unido profirió esos dichos en una entrevista con la BBC.

La variante británica del coronavirus fue detectada por primera vez en noviembre de 2020 en el condado de Kent.

Sharon Peacock, que se desempeña como jefa del programa de vigilancia genética del Reino Unido, aseguró que la variante podría amenazar la efectividad de las vacunas contra el COVID-19 que ya se aplican en todo el mundo.

“Lo preocupante de esto es que la variante B 1.1.7. que hemos tenido circulando está empezando a mutar de nuevo y a obtener nuevas mutaciones que podrían afectar a la forma en que manejamos el virus en términos de inmunidad y eficacia de las vacunas”, afirmó Peacock en esta entrevista con la BBC.

Hasta el momento, tres variantes del coronavirus son las que concentran las mayores preocupaciones de la comunidad científica. La variante sudafricana, denominada por los científicos como 20I/501Y.V2 o B.1.351; la variante británica, catalogada como 20I/501Y.V1 o B.1.1.7; y la variante brasileña, denominada bajo la cifra P.1.

Nuevas variantes británicas de COVID-19 alarman a los científicos

Dos nuevas variantes británicas del coronavirus se suman a la mutación descubierta en el Reino Unido registrada por primera vez a finales de 2020.

Se trata de la variantes denominadas como “Bristol” y “Liverpool”, por las ciudades en las que fueron detectadas.

La variante de “Bristol” es la misma variante que la de Kent (B.1.1.7) pero con una mutación. El Grupo Asesor de Amenazas de Virus Respiratorios Nuevos y Emergentes (NERVTAG, por sus siglas en inglés) calificó a la variante de “Bristol” como preocupante. Su catálogo científico es VOC 202102/02.

La variante de “Liverpool” en cambio se encuentra “bajo investigación”, de acuerdo al Servicio de Salud Pública del Reino Unido. A diferencia de la “Bristol” no tiene relación con la primera variante británica, “Kent”, por eso no es calificada como “preocupante” ((VOC, variant of concern por sus siglas en inglés).

Sharon Peacock estima diez años de lucha contra el COVID-19

haron Peacock, directora del consorcio COVID-19 Genomics UK, estimó en una entrevista con la BBC que la pandemia del coronavirus se mantendrá por al menos una década.

Según la experta, el virus irá adquiriendo la capacidad de mutar y esas mutaciones socavarán los efectos de las vacunas y medicamentos existentes, representando así una fuente alta de riesgo de mortalidad.

“Una vez que hayamos controlado el virus o que haya mutado para dejar de ser virulento, es decir, para causar enfermedades, podremos dejar de preocuparnos por él. Pero creo que, de cara al futuro, vamos a seguir haciendo esto durante años. En mi opinión, seguiremos haciéndolo 10 años”, expresó.

