COVID-19: vacunas de Pfizer y Moderna demuestran eficacia ante las variantes

Las vacunas contra el coronavirus que desarrollan las farmacéuticas Moderna y Pfizer arrojaron resultados prometedores contra las nuevas variantes del COVID-19.

De acuerdo a la prestigiosa cadena televisiva CBS News, los primeros ensayos de la vacuna de Moderna contra las nuevas variantes del coronavirus demostraron una eficacia ante las mutaciones sudafricana y amazónica en aquellos pacientes que recibieron una dosis extra de la vacuna.

Moderna said early human trial data shows that a third dose of either its current COVID-19 shot or an experimental new vaccine candidate increases immunity against variants of COVID-19 first found in Brazil and South Africa https://t.co/iuihDUx8oC — Reuters (@Reuters) May 6, 2021

Asimismo, un nuevo estudio demostró que la vacuna de Pfizer mantiene su eficacia contra la variante del coronavirus aparecida por primera vez en Reino Unido, sobre todo en pacientes que ya recibieron las dos dosis.

El reconocido epidemiólogo chino Eric Feigl-Ding compartió en su cuenta de Twitter el artículo recientemente publicado en el prestigioso semanario científico The New England Journal of Medicine.

📍GET BOTH DOSES! Great variants & #COVID19 vaccine news—Pfizer/BioNTech vaccine had great efficacy of 89.5% vs #B117 🇬🇧 variant & 75% vs #B1351 🇿🇦 variant for infection—but only with 2 doses. The 1 dose efficacy was just ~29% vs #B117 & ~17% vs #B1351. 🧵https://t.co/SprUfggnmh pic.twitter.com/VDWHiLsQLL — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) May 6, 2021

De acuerdo con el citado medio, la vacuna original de Pfizer contra el COVID-19 contempla una eficacia superior al 85% contra la variante británica del virus. En tanto que asegura una eficacia superior al 75% ante la variante sudafricana. Ambas mutaciones de la enfermedad son consideradas más contagiosas que la original.

Cabe indicar que las vacunas de Moderna y Pfizer han sido aprobadas por la FDA en carácter de emergencia. Las farmacéuticas solicitarán su aprobación definitiva en los próximos días.

La duración de los anticuerpos de la vacuna de Moderna

De acuerdo a un estudio llevado a cabo por el grupo científico Case Comprehensive Cancer Center de Cleveland, Estados Unidos, la vacuna de Moderna contra el coronavirus garantiza una extensa duración de anticuerpos contra la enfermedad.

Good news: Pfizer-BioNTech vaccine offers strong protection against B.1.351, real-world data from Qatar shows Also: 2nd shot is important. After months of reading neutralization assay papers, it's good to see some data on the vaccine in the wild. https://t.co/uIoK7L9ALp — carolyn johnson (@Carolynyjohnson) May 5, 2021

Dicho estudio comprobó que el poder neutralizante de la vacuna de Moderna se mantiene hasta 100 días en el caso de la variante sudafricana y hasta 202 en la mutación brasileña.

Asimismo, la revista The Lancet indicó que la eficacia inmunizante de la vacuna de Pfizer alcanza el 95%, de acuerdo a estudios llevados a cabo por la farmacéutica en Israel, país que desde hace dos semanas eliminó la obligatoriedad del uso del barbijo.

Sin embargo, la efectividad de la vacuna de Pfizer se reduce notablemente en aquellas personas que aún no se aplicaron la segunda dosis, es decir que completaron la mitad del proceso de vacunación.

The Lancet explicó que estos estudios fueron llevados a cabo en Israel entre el 24 de enero y el 3 de abril. Por entonces, el 72% de los mayores de 16 años, un equivalente aproximado a cinco millones de personas, y el 90% de los mayores de 65 años, ya habían recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en Israel.

Moderna sugiere una tercera dosis de la vacuna

Los ensayos de la farmacéutica Moderna para medir la eficacia de su vacuna contra el coronavirus ante las variantes del virus arrojó que una tercera dosis del antigésico refuerza notoriamente la inmunización de las personas.

“Nos alientan estos nuevos datos, que refuerzan nuestra confianza en que nuestra estrategia de refuerzo debe proteger contra estas variantes recién detectadas” explicó el director ejecutivo de la empresa, Stephane Bancel.

Hoy @moderna_tx da conocer que una tercera dosis de vacuna ayuda a mejorar la respuesta inmune ante las nuevas variantes sudafricana y brasileña. pic.twitter.com/lBOZlixz7z — Rodrigo Pacheco (@Rodpac) May 5, 2021

Moderna podría anunciar en las próximas semanas el lanzamiento de una tercera vacuna, se trataría de un refuerzo específico que es un resultado de la combinación de las dos primeras dosis de la vacuna contempladas hasta este momento.

Moderna llevó a cabo un estudio que involucró a 40 voluntarios en su primera fase. Se convocó a personas que habían recibido las dos dosis de la vacuna entre seis y ocho meses antes al inicio de estas pruebas.

A la mitad del grupo se le suministró una tercera dosis de la vacuna. A la otra mitad, el refuerzo específico que estudia Moderna. Los que recibieron el refuerzo específico desarrollaron el doble de anticuerpos neutralizantes que los otros veinte a los que se les dio la misma vacuna que habían recibido por duplicado.

