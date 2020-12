¿Por qué temen que inmigrantes no puedan acceder a vacuna del COVID?: Esto denunció Cuomo

La confirmación de que la vacuna contra el COVID-19 de las farmaceúþicas Pfizer y Moderna están a punto de ser aprobadas, tal vez para finales de diciembre, han creado mucha expectativa en la población, que espera saber más sobre los planes que cada estado y cada ciudad de Estados Unidos implementarán para poder acceder a la inmunización contra el coronavirus.

Y más allá de que las dósis iniciales resultarán pocas para vacunar a todo el país, ya que solo habrá en la primera etapa unas 22.5 millones de estadounidenses, según informó Heavy, este martes sonaron las alarmas sobre una traba que pudiese dejar por fuera de la vacuna a millones de inmigrantes indocumentados.

Así lo denunció el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien también es cabeza de la Asociación de gobernadores del país,quien se declaró muy preocupado de que el acceso a las vacunas sea limitado para aquellos que no tengan papeles.

La denuncia fue hecha por el mandatario en una conferencia de prensa, según lo reveló Newsday, donde se mencionó que además de la falta de recursos del gobierno federal para ayudar a entregar las vacunas en los estados, el plan de la Administración Trump de solicitar información de quienes reciban la dosis, que sería compartida por las agencias federales, hará que muchos indocumentados opten por no vacunarse.

“Los planes actuales disuadirán a la comunidad indocumentada de acercarse a la vacuna, pero también impedirán la efectividad de todo el programa de vacunación”, dijo Cuomo, advirtiendo que si no se vacuna a todos, el brote nunca se podrá controlar. “El proceso de vacunación tiene que funcionar para acabar con la pandemia”.

El Gobernador destacó que por tal motivo, y para lograr que el gobierno federal facilite el proceso de vacunación tanto para quienes tienen documentos como para quienes no los tienen, envío una carta con el apoyo de líderes pro-inmigrantes para que se garantice confidencialidad con los datos personales.

