Cheques de estímulo: ¿El 2020 terminará con la aprobación de otro pago?

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dice que “no hay razón” para que no se apruebe un segundo plan de alivio de estímulo del COVID-19 antes de fin de año.

“No hay ninguna razón, ninguna, por la que no debamos entregar otro paquete importante de ayuda para una pandemia para ayudar al pueblo estadounidense a superar lo que parecen ser los últimos capítulos de esta batalla”, dijo McConnell en el Senado, según Fox Business.

Es probable que un segundo plan incluya puntos como un segundo cheque de estímulo de COVID-19 y beneficios de desempleo mejorados.

The American people need more help now. Congress should deliver more COVID relief this year.

Even House and Senate Democrats are publicly saying that Speaker Pelosi's and Leader Schumer's all-or-nothing obstruction needs to stop.

— Leader McConnell (@senatemajldr) November 30, 2020