Cheques de estímulo: ¿Quiénes no calificarían cuando aprueben un nuevo alivio de $1,200?

A medida que los casos de coronavirus en todo el país continúan aumentando, los estadounidenses esperan un paquete de estímulo que brinde algún tipo de alivio económico. Hay una segunda ronda de cheques de estímulo en el horizonte y la pregunta es ¿es probable para todos recibirla?

Si bien el Congreso no ha llegado a un acuerdo sobre los parámetros de un segundo paquete de estímulo, probablemente se incluirá un cheque de $1,200 en la legislación final. Y el presidente electo Joe Biden ha incluido impulsar otra ronda de cheques en sus planes de estímulo.

Por lo tanto, aunque es demasiado pronto para decir quién recibirá un cheque de estímulo y la cantidad de ayuda que recibirán las personas elegibles, se puede saber, según los pagos de estímulo enviados en virtud de la Ley CARES y las propuestas para un nuevo proyecto de ley, como la Ley HEROES.

Pero, ¿quién probablemente recibirá un segundo cheque? Cabe destacar que un segundo paquete de estímulo debe obtener el apoyo de ambos partidos y ser firmado por el presidente entrante para convertirse en ley.

CBS News escribió: “Es probable que se apruebe otro proyecto de ley de estímulo, dicen los analistas, pero las incógnitas incluyen su tamaño y oportunidad”. El medio agregó que la gente no debería contar con ver otro cheque de estímulo en sus cuentas hasta el 2021.

Y aunque algunos detalles de un nuevo paquete de estímulo pueden diferir de la Ley CARES, como los ingresos anuales y cuánto recibirán las personas por manutención infantil, esto es lo que sabemos hasta ahora:

¿Quién recibirá un cheque de estímulo?

Bajo la Ley CARES, se distribuyeron pagos en efectivo de $1,200 a individuos y se enviaron cheques de $2,400 a personas casadas, hasta ciertos límites de ingresos.

Según CBS News, “Otro aumento de $ 1,200 por adulto ciertamente ayudaría a aliviar el estrés financiero, sin embargo, ese pago único solo llegaría hasta cierto punto: un mes de alquiler, por ejemplo, o ayuda con la compra y otras facturas. Al igual que con la ronda inicial de cheques, se distribuirían a todos los que ganaran menos de $75,000 por contribuyente soltero o $150,000 por pareja casada, independientemente de si perdieron el trabajo o de los ingresos.

