Cheques de estímulo: ¿Vacuna del COVID-19 evitará que se aprueben nuevos cheques?

Hay buenas noticias en el horizonte. Pfizer ha anunciado una vacuna candidata que dice que tiene una efectividad del 90%. Pero, la pregunta de muchos estadounidenses es ¿cómo afectará ese anuncio las posibilidades de obtener otro cheque de estímulo de COVID-19?

La cuestión que se debate es hasta qué punto la vacuna, si se distribuye, proporcionaría su propio estímulo a la economía, haciendo menos necesario un paquete más completo o los pagos directos.

Una segunda ronda de cheques de estímulo se ha incorporado durante mucho tiempo al paquete de alivio de estímulo más amplio. Sobre el monto, republicanos y demócratas no han podido ponerse de acuerdo. Los demócratas han buscado que sea de $2,2 billones de dólares, pero han perdido escaños en la Cámara, lo que podría debilitar su postura negociadora. Los republicanos se aferran al control del Senado de Estados Unidos.

SRE celebra efectividad de vacuna de Pfizer contra el coronavirusEl gobierno tiene un acuerdo de pre compra para cubrir a 17.2 millones de personas con la vacuna de Pfizer. #NoticiasMilenio Suscríbete a nuestro canal: http://www.youtube.com/subscription_cenkhaaater?add_user=MILENIO Sigue nuestro EN VIVO las 24 horas: https://www.youtube.com/user/MILENIO/live Sitio: https://www.milenio.com/ Fb:https://www.facebook.com/MilenioDiario/ TW: https://twitter.com/Milenio 2020-11-10T16:54:44Z

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, ha dicho que solo aceptarán un proyecto de ley de $500 mil millones, pero la victoria dada para el demócrata Biden, debilita un poco su postura negociadora. Más crítico para los republicanos, el control del Senado todavía pende de la balanza de dos elecciones de desempate en Georgia en enero.

Aunque ambas partes han acordado que una segunda ronda de cheques de estímulo era una buena idea, los cheques están empantanados en las negociaciones anteriores para todo el paquete. Desde las elecciones, ambas partes han hablado de la necesidad de algún estímulo, pero la retórica se ha mantenido aguda.

Yesterday, we learned one COVID-19 vaccine candidate may be more than 90% effective.

This huge good news is a testament to the ingenuity of the American private sector and the historic groundwork laid by Congress and the Trump Administration. https://t.co/TtcD2TpmJC

— Leader McConnell (@senatemajldr) November 10, 2020