Cheques de estímulo COVID-19: ¿Quiénes serían elegibles para cheques retroactivos de $12,000?

Algunos estadounidenses recibirían pagos retroactivos por miles de dólares, si el plan de estímulo de la Ley de Apoyo Mensual a la Crisis Económica es aprobada en el Congreso. El proyecto de ley fue presentado en mayo por los senadores Kamala Harris, Bernie Sanders y Ed Markey. Propone pagos mensuales recurrentes a los estadounidenses hasta que termine la pandemia del coronavirus, y también promete pagos retroactivos desde marzo, cuando comenzó la pandemia.

Según la ley, esta propuesta enviaría $2,000 por mes a individuos y $4,000 a parejas casadas que presenten una declaración de impuestos conjunta, junto con $2,000 adicionales por cada hijo, hasta un máximo de tres hijos. Cualquier individuo que gane menos de $120,000 sería elegible; los pagos se reducirían por ingresos superiores a $100,000 para individuos o $200,000 para parejas casadas.

Markey confirmó en agosto que la naturaleza retroactiva de este proyecto de ley todavía se aplica, muchos meses después. Él tuiteó: “Mi proyecto de ley con @kamalaharris y @berniesanders para dar a todos $2,000 mensuales hasta el final de esta crisis (y 3 meses después) es retroactivo desde marzo. Las familias trabajadoras merecen este dinero. Pongamos esos $12,000 en sus bolsillos lo antes posible, y luego hagamos que el dinero fluya”.

My bill with @kamalaharris and @berniesanders to give everyone $2,000/month until the end of this crisis (and 3 months after) is retroactive to March. Working families deserve this money. Let’s get that $12,000 into their pockets ASAP, and then keep the money flowing.

Esto significa que una familia de cinco miembros podría recibir un primer pago mensual de más de $50,000, si se aprueba el plan. Una persona podría recibir más de $12,000 en su primer pago, si su ingreso anual es inferior a $ 100,000.

Markey se involucró en un enfrentamiento en Twitter con el senador Ted Cruz sobre este plan de pago mensual el 10 de agosto. Markey inicialmente tuiteó: “Démosle a cada persona en nuestro país $2000 por mes durante la pandemia, $2000 por mes durante 3 meses después de eso y $2000 por mes retroactivo desde marzo”.

En respuesta, Cruz con ironía escribió: “¿Por qué tan poquito? Démosle entonces a todos $ 1 millón al día, todos los días, para siempre. Y un masaje de pies. Tenemos un árbol mágico del dinero, ¡deberíamos usarlo!”

Markey respondió de inmediato. “No es una maldita broma, Ted. Millones de familias enfrentan el hambre, la amenaza de desalojo y la pérdida de su seguro médico durante una pandemia que empeora cada día. Seamos realistas”.

