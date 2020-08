Cheques COVID-19: ¿cómo indocumentados podrían tener pagos de hasta $7,800?

El reloj sigue su paso acelerado esta semana mientras continúan las negociaciones en Washington entre republicanos y demócratas para tratar de cumplir con el plazo máximo dado por el Senado para aprobar un nuevo paquete de estímulos antes del viernes 7 de agosto.

Y mientras empiezan a aparecer fumarolas blancas que indican que los dos bandos legislativos están alcanzando algunos acuerdos, como un nuevo cheque de $1,200 para los estadounidenses que ganen hasta $75,000 y $500 por cada dependiente, sin importar la edad, ya empezó a tomar más fuerza un lobby fuerte para que los indocumentados que pagan impuestos también se beneficien, en honor a la justicia.

Así lo reveló la revista Newsday, donde se aseguró que 24 legisladores demócratas entregaron una carta al líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConell, donde abogan para que esta vez no se deje por fuera de los alivios a unos 7,8 millones de personas (4,3 millones de adultos y 3,5 millones de niños) por no tener un número de seguro social o por ser hijos o esposos de indocumentados que declaran impuestos juntos.

Los senadores que firmaron la carta, encabezada por Mazie Hirono, de Hawái y Patty Murray, de Washington, manifestaron a McConell que tenga en cuenta otorgar los cheques de alivio a inmigrantes indocumentados que cumplen con su obligación de pagar impuestos a través del llamado Número de Identificación Tributaria Individual (ITIN Number).

En la misiva, que cuenta con el aval de sus contrapartes de la Cámara de Representantes, quienes aprobaron en mayo pasado la Ley Héroes, donde se protegía el cheque tambien para indocumentados con número ITIN, los senadores pidieron no solamente incluir a los inmigrantes sin seguro social en el próximo pago, sino también reparar la negación del primer alivio del que fueron excluidos con la Ley Cares que concedió los primeros cheques de $1,200 en marzo.

