La vacuna de Covid-19 llegará a cinco hospitales de Florida ¿Cuáles son?

Luego de que se diera a conocer la efectividad de la vacuna contra el Covid-19 de la farmacéutica Pfizer y Moderna, han surgido en los Estados Unidos grandes expectativas de cuándo podrían llegar las dosis del medicamente a los respectivos centros médicos.

En primera instancia para lograr esto, se necesita la aprobación por parte de la Administración de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos (FDA), una vez aprobadas las vacunas para contrarrestar el coronavirus de las compañías Pfizer y Moderna, serán cinco los hospitales del estado de la Florida, en ser los primeros en comenzar a recibir dichas vacunas. Posiblemente sea en el mes de diciembre.

En el sur de la Florida serán dos los hospitales que recibirán la primera partida de vacunas. El primero de ellos es el Jackson Memorial, de la ciudad de Miami, el principal hospital público de la zona, y el hospital Memorial Regional en el condado de Broward.

En el centro del estado, su respectiva dosis de las vacunas la recibirán el hospital Advent Health, de la ciudad de Orlando, y el hospital Tampa General. Y en el norte, estas vacunas llegarán al hospital UF Health, de Jacksonville. De acuerdo al portal Infobae, este anuncio se hizo oficial en el miércoles.

De acuerdo al medio citado anteriormente, los cinco centros asistenciales del estado de la Florida fueron escogidos por las autoridades sanitarias, teniendo en cuenta el mayor número de población de estas zonas y por la capacidad de almacenar a bajas temperaturas las vacunas que lleguen al mismo. Las vacunas tendrán que ser almacenadas en congeladores especiales a temperaturas de al menos de 70 grados Celsius.

De acuerdo a los estudios presentados por ambos laboratorios, quienes en la última semana han dado un pequeño porcentaje de optimismo a la población, que ha sido tan golpeada por la pandemia del coronavirus, se estima que la primera vacuna aprobada por el FDA se la de la farmacéutica de Pfizer.

De igual manera, el laboratorio dio a conocer que ellos mismos serán quienes se encargarán de realizar el proceso de distribución a nivel nacional de las dosis, que, en este caso, será necesaria la aplicación de dos dosis, y que una vez llegadas a los hospitales, serán los centros médicos, quienes se encargarán de mantener las vacunas en las condiciones necesarias. Es decir, si las vacunas sufren algún tipo de daño, la responsabilidad caerá sobre los hospitales y encargados especiales.

Se estima que el país norteamericano reciba una cantidad total de 40 millones de dosis de la vacuna, la cual se espera, esté disponible en el mes de diciembre. De la cantidad total, al estado de la Florida, llegarían un lote de 2 millones de vacunas, de acuerdo a datos de la oficina del gobernador del estado, Ron DeSantis.

#Breaking – Tampa General Hospital has been chosen as one of the few in Florida to get the vaccine first once approved, according to a report.

Read More: https://t.co/eapSKvQEkO#COVID #Tampa pic.twitter.com/Fdw6i06wrB

— Oigetit Fake News Filter (@oigetit_com) November 19, 2020