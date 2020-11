Si vives en uno de estos cuatro estados de EEUU, la vacuna para el COVID-19, podría llegar antes

Las entregas de vacunas contra el coronavirus pronto serán una opción para las personas que viven en cuatro estados de Estados Unidos, según un nuevo anuncio de Pfizer.

La compañía biofarmacéutica dijo el miércoles que su vacuna es un 95% efectiva en la prevención del coronavirus y completamente segura. Con los planes de la compañía de solicitar la Autorización de Uso de Emergencia de la FDA “en unos días”, las personas podrían tener acceso a la vacuna este invierno, y algunas incluso podrían tener acceso a una opción de entrega de vacunas.

El programa piloto de entrega de vacunas de Pfizer se llevará a cabo en Tennessee, Rhode Island, Texas y Nuevo México. Los detalles de la opción de entrega aún no están claros.

Estos cuatro estados, según explica Independent en Español, han sido seleccionados debido a sus diferencias en el tamaño general, la diversidad de poblaciones y la infraestructura de inmunización, así como la necesidad de los estados de llegar a las personas en diversas áreas urbanas y rurales.

En un comunicado, Pfizer dijo: “Tenemos la esperanza de que los resultados de este piloto de entrega de vacunas sirvan de modelo para otros estados de EE. UU y para gobiernos internacionales, mientras se preparan para implementar programas efectivos de vacuna COVID-19”

Pfizer’s CEO said he didn’t feel pressured to meet the Trump administration’s desired coronavirus vaccine timeline. “The election was always, for us, an artificial deadline,” Albert Bourla said at @dealbook’s summit. “It may have been important for the president, but not for us.” pic.twitter.com/J09vsoDZ6n

— The New York Times (@nytimes) November 17, 2020