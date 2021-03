¿Qué eficacia tiene la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19?

La farmacéutica AstraZeneca informó que la vacuna contra el COVID-19 que desarrolla conjuntamente con la Universidad de Oxford garantiza una efectividad del 79%, luego de los ensayos de fase 3 llevados a cabo en los Estados Unidos. Asimismo, la compañía aseguró que esta vacuna contra el coronavirus no conlleva riesgos de coágulos sanguíneos.

La vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus ya fue aprobada en más de 50 países. La farmacéutica busca su aprobación en los Estados Unidos.

Enviará los resultados de los ensayos a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para su aprobación de emergencia. Un comité asesor de la FDA decidirá en debate público si aprueba o no el uso de la vacuna contra el coronavirus en territorio estadounidense.

En los ensayos de fase 3 llevados a cabo en los Estados Unidos, AstraZeneca empleó a 50 mil voluntarios. Treinta mil pacientes recibieron la la vacuna y a 20 mil se les suministró un placebo.

Los estudios concluyen que la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 garantiza una efectividad del 79%, en tanto que no conlleva riesgos de coágulos sanguíneos.

Cabe señalar que la semana pasada, más de una docena de países, la mayoría pertenecientes a Europa, interrumpieron el uso de esta vacuna luego de que se reportaran varios casos de coágulos sanguíneos.

El jueves 18 de marzo, la Agencia Europea del Medicamento concluyó que la vacuna de AstraZeneca no aumentaba el riesgo de coágulo y alentó el reinicio de la vacunación.

En Reino Unido, la vacuna de AstraZeneca fue aprobada con una efectividad del 70%. La farmacéutica espera recibir luz verde para ingresar a los Estados Unidos. En los ensayos realizados en ese país se demostró que el fármaco amplía su eficacia a 80% en los mayores de 65 años. Además, en todas las edades reduce los efectos severos derivados de la enfermedad y los casos de hospitalizaciones.

La Unión Europea (EU, por sus siglas en inglés) manifestó que no necesita dosis de vacunas contra el coronavirus Spunik V, fabricada por Rusia, para alcanzar el objetivo de inmunizar a su población en julio.

Así lo anunció este domingo Thierry Breton, titular de Mercados Internos del bloque, responsable de la compra colectiva de vacunas para los 27 países que integran la Unión Europea.

“Hoy tenemos claramente la capacidad de entregar de 300 a 350 millones de dosis para fines de junio y, por lo tanto, para el 14 de julio (…) tenemos la posibilidad de alcanzar la inmunidad en el continente”, expresó Thierry Breton.

“No tenemos absolutamente ninguna necesidad del Sputnik V”, reafirmó el dirigente de la Unión Europea.

Las grandes potencias mundial fijaron al mes de julio como posible retorno a la normalidad conocida antes de la pandemia del coronavirus. Joe Biden vaticinó una inmunidad casi total de la población de los Estados Unidos para el 4 de julio. En tanto que Boris Johnson, Primer Ministro del Reino Unido, adelantó que a fines de julio no habrá ningún tipo de restricción en territorio británico.

Commissioner @ThierryBreton is clearly biased against the Sputnik V vaccine just because it is Russian. He ignores that is has higher efficacy and better safety record than some other vaccines approved in the EU.

— Sputnik V (@sputnikvaccine) March 21, 2021