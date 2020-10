¿A qué hora termina el último debate presidencial 2020?

A tan solo horas del comienzo del último debate presidencial entre las dos fuerzas más poderosas a quedarse con la Casa Blanca de los Estados Unidos, los espectadores norteamericanos y en general todo el globo terráqueo, están a la expectativa de lo que pueda suceder en este último cara a cara entre Donald Trump y Joe Biden, antes de las elecciones del próximo 3 de noviembre. Este debate presidencial comenzará oficialmente a las 9:00 p.m hora del este (6:00 p.m. hora del pacifico) en la Universidad de Belmont en Nashville, Tennessee y tendrá una duración de aproximadamente 90 minutos.

I’ve spent my entire career fighting for the middle class and standing up to the abuse of power.

Donald Trump has spent his entire career looking out for himself and abusing his power. pic.twitter.com/Vie5CP9wq7

— Joe Biden (@JoeBiden) October 22, 2020