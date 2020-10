Último debate presidencial Trump vs Biden ¿En qué canal y horario verlo?

Luego de que el debate del pasado 15 de octubre en Miami se cancelara debido a que el presidente Donald Trump se negara a realizar este mismo de manera virtual, este jueves 22 de octubre se llevará a cabo el último debate presidencial entre ambos candidatos antes de las elecciones del próximo 3 de noviembre.

El último debate presidencial será transmitido desde las 9:00 p.m. hora del este. Aunque algunos canales de televisión comenzarán la cobertura un poco antes

Desde la Universidad de Belmont en Nashville, Tennessee será el cara a cara entre Trump y Biden, el cual será moderado por la corresponsal de NBC News, Kristen Welker, quien se encargará de desarrollar de la mejor manera el último debate, durante los 90 minutos de duración. El debate comenzará desde las 9:00 pm hasta 10:30 pm hora local (6:00 p.m. a 7:30 p.m. hora del pacífico). Aquí le dejamos una guía completa con todos los detalles que necesita saber.

Debido a que las cadenas de televisión transmitirán en vivo este importante evento, algunas comenzarán su cobertura un poco antes de las 9:00 p.m. para brindar algún tipo análisis previo. A continuación, encontrará el listado de los canales de televisión. Si desea ver la transmisión en vivo, al final de este artículo encontrará una transmisión incorporada.

Para saber cuál es el canal de las siguientes cadenas de televisión, aquí encontrará la lista proporcionada por TV Guide. Luego deberá cambiar el “Proveedor” (justo debajo de Listados de TV) a su proveedor local. Podrá ir hasta abajo para conocer en qué canal está su cadena de TV preferida.

Tenga en cuenta que los canales locales que encontrará a continuación pueden variar su cobertura según su ubicación y región. Canales como CNN, Fox News y MSNBC cubrirán el primer debate en todas las regiones. Entonces, si su canal local no transmite el debate, consulte uno de estos canales.

CNN: CNN ofrece una de las más amplias coberturas a partir de las 7:00 p.m. hora del este, con la previa “Debate Night en América” de dos horas. Esta es una cuenta regresiva del debate con los periodistas Anderson Cooper y Erin Burnett y un panel de expertos, según la lista de TV Guide. Luego, de 9:00 a 10:45 p.m., CNN dará el último Debate Presidencial, seguido del programa la Noche de Debate en Estados Unidos desde las 10:45 p.m. hasta la 1:00 de la madrugada del viernes 23 de octubre, con los presentadores Chris Cuomo y Don Lemon Anchor. Luego a las 3:00 de la madrugada, estará disponible la repetición de este último debate Trump vs Biden.

MSNBC: MSNBC inicia la cobertura del debate presidencial desde las 8:00 p.m. con un Pre-Show del Debate de una hora de duración, este será una cuenta regresiva de inicio del mismo. Luego, de 9:00 a 11:00 p.m., el canal presentará el Debate Presidencal entre Donald Trump y Joe Biden. Al finalizar, MSNBC transmitirá un Análisis del debate en MSNBC durante casi toda la noche, hasta la madrugada del viernes 23 de octubre, de acuerdo a la Guía de TV, este se extenderá hasta las 4:00 de la mañana.

Telemundo: a las 8:00 p.m. hora Telemundo comenzará la transmisión del debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden con el programa “Trump o Biden: el último debate” el cual va hasta las 9:00 p.m. De allí comenzará el debate “Decision 2020: Trump o Biden” hasta las 11:00 p.m.

Univisión: La cadena de televisión transmitirá el debate presidencial desde las 8:00 p.m. con “Destino 2020 presenta: esperando el debate final”. A las 8:55 p.m. comenzará la transmisión del debate presidencial llamado “Destino 2020 presenta: el debate final” el cual va hasta las 11:00 p.m. Univisión no presentará un programa después del debate, sino que dará las noticias de la noche.

CBS: De acuerdo con el listado de TV guía, durante una hora antes de que comience el primer debate, CBS transmitirá un nuevo episodio de Big Brother de 8:00 p.m. a 9:00 p.m. Luego de esto, desde las 9:00 p.m. a 11:00 p.m., el canal cubrirá y transmitirá el último debate presidencial llamado “CBS News: The Second Presidential Debate”.

ABC: Por su parte ABC comenzará la cobertura a partir de las 8:00 p.m. hora del este. Según el listado de la guía de TV, esta previa llamada “20/20 Trump vs. Biden: The Final Presidential Debate” que durará una hora. Luego a las 9:00 p.m. con “ABC News: Your Voice Your Vote 2020” transmitirá el debate hasta las 11:00 p.m. hora del este.

NBC: Según la lista de TV Guide, NBC desde las 8:30 p.m. comenzará la cobertura del debate con una previa de 30 minutos de duración llamada “NBC News Special: Debate Preview Special”. Luego desde las 9:00 p.m. a 11:00 p.m transmitirá el Debate presidencial: “2020 Presidential Debate 2: NBC News Special”.

PBS: De acuerdo con la Guía de TV, la cobertura del debate vicepresidencial por PBS comienza a las 9:00 p.m. del este con “PBS NewsHour Debates 2020 – debate presidencial”, hasta las 11:00 p.m. de la noche.

Aquí podrá encontrar el debate vpresidencial de este jueves 22 de octubre en línea

Podrá ver el último debate presidencial completo en esta transmisión en vivo que estará disponible a partir de mañana, jueves 22 de octubre, proporcionado por ABC News:

Final 2020 Presidential Debate: WATCH LIVE Pres. Trump, Joe Biden go head-to-head | ABC News

Aquí una transmisión de PBS News:

WATCH LIVE: The Second 2020 Presidential Debate | Special Coverage & Analysis | PBS NewsHour

Y por último esta transmisión de CBS News:

Watch final 2020 presidential debate live: Trump and Biden face off

