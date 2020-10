Tercer y último debate presidencial USA 2020: ¿Cuándo es?

Luego de que el debate del pasado 15 de octubre en Miami se cancelara debido a que el presidente Donald Trump diera positivo por coronavirus, y se negara a realizar este mismo de manera virtual, este jueves 22de octubre se llevará a cabo el tercer y último debate presidencial entre el candidato republicano y actual mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, y su contendor, el ex vicepresidente y candidato demócrata Joen Biden, antes de las elecciones del próximo 3 de noviembre.

The final 2020 presidential debate will be Thursday, October 22 (9 pm ET) at Belmont University in Nashville, TN, and moderated by NBC’s Kristen Welker. #Debate #PresidentialDebate #USPolitics https://t.co/lRZmj3hWsp pic.twitter.com/Vt6YN4biBQ

Este tercer debate se realizará en la Universidad de Belmont en Nashville, Tennessee, por segunda vez, luego que albergaran un debate presidencial en el año 2008. Para este cara a cara entre Trump y Biden, la moderadora encargada es la corresponsal de NBC News, Kristen Welker, quien se encargará de desarrollar de la mejor manera este último debate, durante los 90 minutos de duración, con seis segmentos de 15 minutos cada uno, sin cortes comerciales.

El debate comenzará desde las 9:00 pm hasta 10:30 pm hora local. (8:00 p.m. hora central, 7:00 p.m. hora de la montaña, 6:00 p.m. hora del Pacífico, 3:00 p.m. Hora de Hawái y 5:00 p.m. en Juneau, Alaska) y será transmitido por las principales cadenas de telvisión del país como Fox, CNN, Telemundo, Univisión, entre otros.

De acuerdo a ua publicación de la Comisión de Debates Presidenciales, Walker ha seleccionado temas como, la lucha contra el COVID-19, familias estadounidenses, el cambio climático, la seguridad nacional y el liderazgo.

NEW: Kristen Welker, moderator of the Oct. 22 presidential debate at @BelmontUniv , has selected topics: Fighting COVID-19, American Families, Race in America, Climate Change, National Security, Leadership #Debates2020 https://t.co/kFWvRzIljv

Con respecto a ello, la campaña de Trump, criticó los temas seleccionados por medio de una carta que publicó en su Twitter Bill Stepien, la cual fue enviada a la Comisión Presidencial de Debates, alegando que para ester tercer debate el tema principal era la “política exterior”.

“Los temas anunciados por Kristen Welker son serios y dignos de discusión, pero solo algunos de ellos tocan la política exterior. Las payasadas pro-Biden de la Comisión han convertido toda la temporada de debates en un fiasco y no es de extrañar por qué el público ha perdido la fe en la objetividad”, se lee en el comunicado.

Respecto a esta carta, TJ Ducklo secretario de prensa nacional de Joe Biden, contestó afirmando que la campaña de Trump estaba diciendo mentiras.

“Las campañas y la Comisión acordaron hace meses que el moderador del debate elegiría los temas. Donald Trump tiene miedo de enfrentar más preguntas sobre su desastrosa gestión al Covid-19”, dijo Ducklo en un comunicado enviado a Fox News.

Biden's @TDucklo responds to debate letter

“The campaigns and the Commission agreed months ago that the debate moderator would choose the topics. The Trump campaign is lying about that now because Donald Trump is afraid to face more questions about his disastrous COVID response" https://t.co/cQhjP9RSpj pic.twitter.com/4rNwwnPXuo

— Christopher Cadelago (@ccadelago) October 19, 2020