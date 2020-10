Último debate presidencial USA 2020 ¿Cuáles son las novedades?

Este jueves 22 de octubre se llevará a cabo desde la Universidad de Belmont en Nashville, Tennessee el último debate presidencial entre el candidato por el partido republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden.

Ambos candidatos están en la lucha por quedarse con la Casa Blanca en los próximos comicios electorales del martes 3 de noviembre. Como las votaciones se encuentran a la vuelta de la esquina, este debate es crucial para que el pueblo americano logre tomar su decisión definitiva y mostrar su afinidad por alguno de los dos. A pesar, de que en Estados Unidos ya han votado más de 27 millones de estadounidenses, todavía hay personas que necesitan ese último empujón y el debate de hoy lo será.

Moderado por la corresponsal de NBC News para la Casa Blanca, Kristen Welker, durante los 90 minutos de duración, ella tendrá la responsabilidad de que el debate se desarrolle de la mejor manera, a diferencia del primer debate del 29 de septiembre, el cual muchos catalogaron de caótico y desordenado, a pesar de que el moderador intentó llevar las riendas del mismo. El debate de hoy comenzará desde las 9:00 pm hasta 10:30 pm hora local de USA.

Por ello, la Comisión de Debates Presidenciales ha tomado algunas medidas para que el debate de hoy se desarrolle mucho mejor. ¿Cuáles son estas novedades?

Micrófonos apagados

Luego del acentedente del primer debate presidencial en donde ambos candidatos

se interrumpieron varias veces, mucho más de parte de Donald Trump a Joe Biden, donde no se respetó la palabra de su opositor, ni acataron las reglas del moderador, la Comisión de Debates Presidenciales, tomó la decisión de silenciar los micrófonos. Cada candidato tendrá dos minutos para responder a la pregunta formulada, durante ese momento, el micrófono del otro candidato estará silenciado.

“Según las reglas de debate acordadas, cada candidato tendrá dos minutos de tiempo ininterrumpido para hacer comentarios al comienzo de cada segmento de 15 minutos del debate. Estos comentarios serán seguidos por un período de discusión abierta. La Comisión anuncia que, para hacer cumplir esta regla acordada, el único candidato cuyo micrófono estará abierto durante estos períodos de dos minutos es el candidato que tiene la palabra según las reglas”, dijo la Comisión en un comunicado.

Uso del plexiglás

En la noche del miércoles, un día previo al debate, la Comisión de Debates Presidenciales, órgano organizador de los debates en Estados Unidos, implementó dos grandes escudos de plexiglás frente a los atriles de los candidatos, tal y como sucedió en el debate vicepresidencial entre Harris y Pence. Esta será la primera vez, ya que en el primer debate esta medida no se implementó

Esta medida es tomada para mantener las medidas de bioseguridad y distancia entre los candidatos presidenciales y la moderadora del debate. Medida que tomó mucho más fuerza luego del caso positivo por Covid-19 del presidente Donald Trump, situación que impidió la realización del debate del 15 de octubre.

Las medidas contra el coronavirus

A parte del plexiglás en el recinto donde estarán ambos candidatos, el presidente de la Universidad de Belmont, el Dr. Bob Fisher dijo a Fox 17 News que han trabajado arduamente para garantizar que no se presente ningún tipo de contagios de Covid-19, perseverando la salud de los candidatos y todo el equipo que hace posible la realización de este debate.

De igual manera, el Dr. aseguró que las personas que ingresarán al lugar serán sometidas a pruebas rápidas del virus, para certificar su estado de salud. Quienes no cumplan este requisito no podrán ingresar al lugar.

