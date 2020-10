¿A qué hora comienza el último debate presidencial 2020?

En la noche de este jueves, decenas de millones de personas de los Estados Unidos y alrededor de todo el mundo, estarán enfoncando las miradas en el último debate presidencial entre el candidato republicano de 74 años, Donald Trump, y el candidato demócrata de 77 años, Joe Biden. Este será el segundo y último debate, luego de que se cancelara el debate del 15 de octubre. De esta manera concluirá los cara a cara entre ambos candidatos antes de las elecciones del próximo 3 de noviembre.

🔴Esta noche tendrá lugar el último debate presidencial #Debates2020 Analizamos algunas claves previas sobre qué esperar en el último cara a cara entre Trump y Biden antes del 3 de noviembre. #Election2020 #Usa2020 https://t.co/YiEb9McttO pic.twitter.com/kUKyL0Ergm — The Hispanic Council (@HispanicCouncil) October 22, 2020

Hora oficial del comienzo del debate

Luego de un ir y venir de afrentas entre estos dos contendores y rivales, hoy se encontrarán por última vez desde la Universidad de Belmont en Nashville, Tennessee. La contienda electoral por ser el nuevo jefe de la Casa Blanca, iniciará a partir de las 9:00 p.m hora del Este (6:00 p.m. hora del pacifico) en un enfrentamiento de tendrá una duración de 90 minutos, pactados en seis segmentos, sin interrupción de corte a comerciales, de 15 minutos cada round, para finalmente dar por terminado el debate a las 10: 30 p.m. de la noche. (7:00 p.m. hora del pacífico). Recuerde que puede consultar la lista de canales oficiales aquí.

La corresponsal de NBC News para la Casa Blanca, Kristen Welker, será la encargada de moderar este último debate. Los temas escogidos han sido la lucha contra el Covid-19, las familias estadounidenses, los conflictos raciales, el cambio climático, la seguridad nacional y el liderazgo.

El segundo y último #debate presidencial entre el presidente #Trump y el exvicepresidente #Biden se celebrará el jueves por la noche e incluirá seis temas: "Lucha contra COVID-19", "Familias estadounidenses", "Raza en Estados Unidos", "Cambio climático", "Seguridad nacional" y pic.twitter.com/kiKT00dSSi — Janneth Quiroz Zamora (@Janneth_QuirozZ) October 21, 2020

Puede seguir la transmisión en vivo del primer debate presidencial a continuación, proporcionada por USA Today:

Final Presidential Debate 2020: Trump and Biden face off at Belmont University (LIVE) | USA TODAY

Recuerde que se cerrarán algunas calles de la ciudad

En la ciudad de Nashville, la cual albergará este último debate presidencial previo a las elecciones estadounidenses, cerrará algunas calles en diferentes horarios.

A las 12:00 del día del jueves 22 de octubre, se cerrarán las siguientes vías:

• Belmont Boulevard desde Delmar Avenue hasta 18th Avenue South

• Compton Avenue desde 15th Avenue South hasta Belmont Boulevard

• Avenida Acklen entre las avenidas 17 y 18 sur

A las 6:00 p.m. se cerrarán las siguientes vías:

• 11th Avenue South desde Ashwood Avenue hasta Wedgewood Avenue

• Acklen Avenue entre las avenidas 14 y 15 sur

• Caldwell Avenue entre las Avenidas 12 y 15 Sur

• Delmar Avenue desde 15th Avenue South hasta Belmont Boulevard

La normalidad llegará a primera hora del viernes, 23 de octubre.

