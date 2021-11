Tywan George: identificado el conductor de Amazon del video viral

Tywan George fue identificado como el conductor de entrega de Amazon que fue despedido por un video viral de TikTok que mostraba a una mujer con un vestido negro saliendo de su camioneta Amazon Prime.

TMZ identificó a George como el conductor de Amazon y lo entrevistó.

El video de TikTok del 24 de octubre se volvió viral y provocó bromas en las redes sociales. En él, una mujer con un vestido negro salió de la parte trasera de la camioneta Amazon del conductor. En el video se puede ver a otra persona que parece llevar un uniforme de Amazon, que se llama George, abriendo la puerta desde adentro.

Según el New York Post, el video de TikTok originalmente compartido por el usuario @patrickhook01 fue visto más de 11 millones de veces en solo cinco días. A más de 780,000 personas les gustó la publicación en TikTok a fines de octubre.

Según los registros online, George tiene 24 años y vive en Tampa, Florida. Parece tener una presencia mínima en las redes sociales: solo una antigua página de Twitter con un solo tweet y una página de Instagram sin publicaciones.

Esto es lo que necesita saber:

George le dijo a TMZ que estaba “entregando paquetes”

Según TMZ, George le dijo al medio de noticias de entretenimiento que conoce a la mujer “íntimamente”. Él “insiste en que él solo estaba haciendo su trabajo cuando ella estaba dentro de la camioneta, es decir, entregando paquetes”, según informó TMZ.

La historia de TMZ contiene imágenes de video de una entrevista que el medio le hizo a Tywan George.

“Oh, la mujer del video es mi compañera. La conozco personalmente”, le dijo George al entrevistador.

Se le preguntó por qué la mujer estaba en la parte trasera de su camioneta Amazon Prime.

“Estaba haciendo mi trabajo: entregaba paquetes. El alquiler es alto en la ciudad. Solo estaba llegando a fin de mes”, dijo.

George insistió: “No se informó de la desaparición de paquetes, no se informó de robo. Fue solo que el incidente se volvió viral. Eso es más o menos lo que me costó mi trabajo. No hubo nada robado. Nunca me han robado nada mientras conducía y trabajaba con Amazon. Estoy bastante seguro de que la razón por la que perdí mi trabajo es que el video se está volviendo súper viral”.

Dijo que sabía que lo iban a despedir “una vez que alcanzara el millón de visitas en TikTok, supe que iba a perder mi trabajo”. Dijo que Amazon es “estricta”.

Según George: “Ese fue un incidente de una sola vez. Honestamente, hice lo que haría cualquier otro hombre en Estados Unidos. Cualquier otro hombre en Estados Unidos haría lo que hice”.

El entrevistador presionó nuevamente, “¿Qué estabas haciendo en la parte trasera del camión?”

George sonrió y dijo: “Mi trabajo. Todos saben lo que hacen los conductores de Amazon”.

“¿Entregar paquetes?” preguntó el entrevistador.

George sonrió de nuevo y dijo: “Exactamente, eso es lo que estaba haciendo. Entrega de paquetes”. Luego se rió.

Amazon dice que el conductor fue despedido

Heavy contactó con Amazon para saber qué había pasado con el trabajador. No respondieron, pero revelaron en un comunicado a los medios que el conductor fue despedido.

“Esto no refleja los altos estándares que tenemos para nuestros servicios de entrega y sus conductores”, dijo a Fox News la portavoz de Amazon, Maria Boschetti. “Permitir que pasajeros no autorizados ingresen a los vehículos de entrega es una violación de la política de Amazon. Ese conductor ya no entrega paquetes a los clientes de Amazon”.

El nombre del conductor no fue revelado ni la compañía proporcionó detalles adicionales sobre la mujer en cuestión.

“Amazon es diferente”, dice el título del video de TikTok

El usuario @patrickhook01 subtituló el video viral: “Amazon es diferente”. Primero compartió el video en TikTok el 24 de octubre de 2021.

En el video, una mujer con un vestido negro sale de la parte trasera de la camioneta Amazon Prime y luego camina tranquilamente por la calle. No está claro exactamente qué estaba sucediendo dentro de la camioneta.

Una mujer afirmó conocer a la mujer en el video viral, pero no está claro si eso es cierto. Ella escribió: “¡Lol! Esa es mi hermana mayor. Sabemos que es una crack. Le mostré este video y se asustó jajaja, aunque se lo merece”. Ese usuario afirmó que crecieron en Ohio, pero su hermana se mudó a Florida, donde se filmó el video. Heavy se acercó a la mujer para ver si su hermana quería hacer un comentario, pero no recibió una respuesta.

La gente rápidamente llenó el hilo de comentarios con bromas:

“Ella tiene la membresía Prime Plus”.

“Entrega disponible en 3-4 minutos laborales”.

“Él solo le estaba mostrando su paquete”.