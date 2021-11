¿Qué pasó con la familia criminal Bonanno, que controlaba Nueva York?

La familia criminal Bonanno aparece en una serie documental de Netflix llamada Fear City: New York vs. the Mafia, que “arroja luz sobre cómo el control de la mafia sobre los sindicatos, la construcción de rascacielos y otras industrias generó miles de millones para el crimen organizado” en Nueva York en las décadas de 1970 y 1980. Incluye grabaciones de vigilancia, imágenes y material de archivo nunca antes escuchadas, junto con nuevas entrevistas y recreaciones.

Esto es lo que necesita saber sobre la familia criminal Bonanno.

1. La familia Bonanno era conocida inicialmente como el Clan Castellammarese





La familia Bonanno era de Castellammare del Golfo, una ciudad en Sicilia, donde el clan fue fundado por Giuseppe Bonanno y su hermano mayor, Stefano. Su hermano menor, Salvatore, se casó con Catherine Bonventre y tuvieron a Joseph Bonanno, quien encabezaría la familia durante más de tres décadas.

En 1930, estalló una guerra entre el clan Castellammarese, liderado por Salvatore Maranzano, y la familia Masseria, liderada por Giuseppe Masseria. Cuando un grupo de miembros más jóvenes conocidos como los “Jóvenes Turcos” decidió que la guerra debía terminar, negociaron un trato secreto con Maranzano para matar a Masseria. Los “Jóvenes Turcos” eran, entre otros, Lucky Luciano, Vito Genovese, Frank Costello, Tommy Lucchese, Albert Anastasia y Joe Adonis.

Cuando Masseria murió, Maranzano esbozó un plan de paz para 24 familias del crimen organizado en todo Estados Unidos que se conocería como La Comisión. Maranzano encabezó la comisión hasta que Luciano hizo que lo asesinaran y asumió la dirección de la Comisión. Luciano le dio el papel de liderazgo de Maranzano dentro del clan Castellammarese a Joseph Bonanno y así fue como la familia se conoció como la familia Bonanno.

2. Bonanno tenía solo 26 años cuando se hizo cargo de la familia





Según el obituario del New York Times de Bonanno, tenía solo 26 años cuando asumió la dirección de la familia criminal Maranzano, que se conocería como la familia criminal Bonanno. El New York Times informó que Bonanno reconoció a las otras familias de la mafia en la Comisión, pero siempre dijo que las Cinco Familias de Nueva York eran sus miembros más importantes.

Dirigió a la familia Bonanno hasta su jubilación voluntaria en 1968. En ese tiempo, fue objeto de una investigación por un gran jurado federal en la década de 1950 y finalmente fue acusado de conspiración para obstruir la justicia. Pero tuvo un ataque al corazón y cuando se recuperó, las condenas fueron anuladas y la acusación desestimada.

En 1964, desapareció el día antes de testificar ante otro gran jurado, alegando que fue secuestrado por hombres armados que trabajaban para su primo, Stefano Magaddino. Bonanno estuvo desaparecido durante un año y medio antes de aparecer sin previo aviso en el Tribunal Federal de Manhattan en 1966.

Tras su jubilación en 1968, llevó una vida bastante tranquila durante aproximadamente una década, pero en 1980 fue condenado por un cargo federal de conspiración para obstruir la justicia y cumplió un año de prisión. Fue encarcelado nuevamente en 1985 durante 14 meses por negarse a testificar en un caso federal de crimen organizado.

3. La ausencia de Bonanno supuso la “guerra del plátano”





En el año y medio que Bonanno estuvo desaparecido, el control de la familia Bonanno estaba en juego. Gaspar DeGregorio, un soldado de Bonanno, tomó el control a pesar de que el hijo de Joseph reclamó el liderazgo de Bill Bonanno. Esto condujo a una división en la familia entre aquellos que eran leales a Bill y aquellos que eran leales a DiGregorio.

La Comisión apoyó a DiGregorio hasta 1968, año en que dejaron de estar satisfechos con sus esfuerzos por unir a la familia y optaron por respaldar a Paul Sciacca para hacerse cargo de la familia. Joseph Bonanno negoció un acuerdo de paz cuando se jubiló. Su hijo Bill dejó Nueva York y Sciacca se hizo cargo.

Pero Sciacca sería el primero de una serie de jefes efímeros de la familia Bonanno. Entre 1968 y 1979, Sciacca, Natale Evola, Philip Rastelli y Carmine Galante fueron cabezas de familia en un momento.

4. Joseph Massino asumió el cargo en 1991





Después de las turbulentas décadas de 1970 y 1980, en las que muchos miembros de la mafia terminaron muertos o en prisión, Massino se hizo cargo y comenzó a manejar las cosas de manera muy diferente. Cerró los clubes sociales de la familia Bonanno y comenzó a hacer negocios de forma mucho más secreta.

También cambió el apellido de la familia por el de familia Massino. En 1998, era el único jefe de la mafia de Nueva York que no estaba en prisión. El FBI lo consideraba el jefe de la mafia más poderoso del país.

Pero una operación encubierta de principios de la década de 2000 finalmente atrapó a Massino por cargos de extorsión después de que uno de sus hombres, Frank Coppa, se convirtiera en informante para ahorrarse ir a prisión de por vida. Antes de que comenzara el juicio, otros miembros de Bonanno se ofrecieron a cooperar y cuando Massino realmente fue juzgado, se enfrentó a 11 cargos por asesinatos, incendio premeditado, extorsión, usurpación de préstamos, apuestas ilegales y lavado de dinero. Estará en libertad supervisada por el resto de su vida.

5. En 2017 y 2018 hubo más arrestos en la familia Bonanno





En 2017, el FBI arrestó a varios miembros de la familia Bonanno por tráfico de estupefacientes. Luego, solo unos meses después, en enero de 2018, ocho miembros más fueron arrestados por cargos de extorsión y crimen organizado.

Michael Mancuso ha sido el cabeza de familia desde 2013. En ese momento estaba en prisión, cumpliendo una sentencia por el asesinato del socio Randolph Pizzolo. Mancuso fue liberado en marzo de 2019.

Joseph Bonanno Sr. murió en Tucson, Arizona, en 2002 a la edad de 97 años. Su hijo Bill murió en 2008 a la edad de 75 años. En las memorias de Joseph, escribió: “Como padre de familia, era como el cabeza de estado. Yo también tuve que mantener el orden interno. Yo también tuve que dirigir los asuntos exteriores con otras familias. En otras ciudades con una sola familia, los padres, con raras excepciones, disfrutaron de largas carreras y murieron por causas naturales. Sin embargo, en la ciudad de Nueva York, donde las luchas eran casi una rutina, los padres llevaban vidas precarias”.

Fear City: New York vs. the Mafia está disponible en Netflix.