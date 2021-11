Israel Keyes: confesó 11 asesinatos antes de suicidarse en 2012

Un episodio de 48 Hours, titulado “Tracking the Murders of Israel Keyes”, emitido en mayo de 2020, presentó evidencia nunca antes vista que el FBI está utilizando para tratar de rastrear a las víctimas de Keyes, que se cree que están enterradas en todo el país.

Esto es lo que necesita saber sobre este notorio asesino en serie y sus víctimas.

Keyes era un veterano del ejército

Keyes nació el 7 de enero de 1978 y era el segundo de nueve hijos, todos los cuales fueron educados en el hogar por sus padres. Vivían en una cabaña en el condado rural de Stevens, Washington. Allí la familia Keyes se hizo amiga de la familia Chevie Kehoe, según la biografía de Maureen Callahan sobre Keyes titulada American Predator: The Hunt for the Most Meticulous Serial Killer of the 21st Century.

Kehoe, más tarde, asesinó a William Mueller y a su esposa e hijastra. Actualmente cumple tres cadenas perpetuas consecutivas en prisión por esos asesinatos.

Keyes sirvió en el Ejército de los Estados Unidos de 1998 a 2001, donde recibió varias condecoraciones. Luego, en 2007, inició un negocio de construcción en Alaska.

El asesinato de Samantha Koenig es el que delató a Keyes





En febrero de 2012, la barista Samantha Koenig estaba trabajando en un puesto de café para autoservicio cuando desapareció una noche. Las imágenes de seguridad mostraban a un hombre secuestrándola a punta de pistola. Su cuerpo fue encontrado dos meses después en un lago. Finalmente, Keyes fue rastreado después de usar la tarjeta de débito de Koenig para realizar retiros en cajeros automáticos en Alaska, Arizona, Nuevo México y Texas, según ABC News. También usó su teléfono para enviar mensajes de texto para enmascarar su muerte, incluido uno que exigía un rescate.

Después de la muerte de Koenig, Keyes dejó su cuerpo en un cobertizo y se fue en un crucero de dos semanas con su familia, según la filial local de FOX de Anchorage. Más tarde regresó a Alaska, escribió el texto de demanda de rescate con una foto preparada para que pareciera que todavía estaba viva y luego desmembró su cuerpo y lo desechó en el lago Matanuska.

Keyes confesó varios otros asesinatos antes de suicidarse

Una vez que estuvo bajo custodia, Keyes confesó haber matado a Bill y Lorraine Currier de Essex, Vermont, y también a otras cuatro víctimas en el estado de Washington y una en Nueva York, ninguna de las cuales nombró.

Los Currier desaparecieron de su casa de Vermont en junio de 2011 y nunca más se les volvió a ver. Keyes afirmó haberlos llevado a una granja abandonada donde golpeó y disparó a Bill y luego agredió sexualmente a Lorraine antes de estrangularla hasta la muerte, según el Anchorage Daily News.

Cuando las autoridades buscaron los cuerpos de los Currier, encontraron que la casa de campo había sido demolida y una búsqueda exhaustiva no pudo recuperar los cuerpos de un vertedero cercano.

El 2 de diciembre de 2012, mientras esperaba el juicio por el asesinato de Koenig, Keyes se suicidó en su celda.

48 Hours tiene evidencia de su celda que el FBI espera que ayude a localizar a sus víctimas

La agente especial del FBI, Katherine Nelson, le dijo al periodista de 48 Hours, Peter Van Sant: “Creemos que 11 es el número total de víctimas”, dice. “No creo que nadie en su familia, sus amigos, sus relaciones, sus cónyuges, tuvieran idea de lo que estaba haciendo. Con Keyes, no se trataba de una víctima en particular, se trataba de una ubicación”.

“Vivía dos vidas diferentes y nadie tenía ni idea”, dice Keyes en un video de interrogatorio, y agrega: “Cuando conducía, miraba lugares. Buenos lugares para hacer cosas”.

“Le encantaba viajar. Alquilaba autos, manejaba durante miles de millas, se llevaba a personas de un estado y las enterraba en otros estados”, dice otro agente del FBI. “Hay víctimas potenciales dondequiera que viajó Israel Keyes”.

“Sabemos que hay familias cuyos seres queridos murieron a manos de Israel Keyes. En este momento solo estamos tratando de encontrarlos”, dice Nelson.

48 Hours se transmite los sábados a las 10 PM, Hora del Este, en CBS.