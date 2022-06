Tyreek Hill: ¿por qué le amenazaron de muerte?

Durante el verano, la ex superestrella de los Kansas City Chiefs, Tyreek Hill, ha estado acaparando los titulares en Miami después de lanzar los episodios uno y dos de su nuevo podcast, It Needed To Be Said.

Como era de esperar, “Cheetah” comenzó con fuerza. Desafortunadamente, los temas controvertidos tienden a causar cierta animosidad en la era de las redes sociales.

Hill: “La semana más loca de mi vida”

Cerca del comienzo del episodio dos, el coanfitrión y abogado Julius Collins notó que las personas que saltaban a los mensajes directos de Hill y él en las redes sociales estaban “hablando como locos”. El receptor abierto luego explicó lo que eso significaba:

Por cierto, recibí amenazas de muerte de todas las redes sociales que tengo, todas las cuentas de redes sociales que tengo recibieron amenazas de muerte, lo cual es ridículo.

Collins lo llamó “loco”, y agregó que también había muchos “chistes negros”.

Hill calificó la semana pasada como la “semana más loca” de su vida en base a todas las críticas que escuchó en su podcast. “Recibí mucho calor la semana pasada”, reflexionó Hill. “De fanáticos, de analistas, de miembros de la familia”.

Aclaró anteriormente que nunca tuvo la intención de atacar a Mahomes o su antigua organización. “Todos sabemos que Patrick Mahomes es genial”, afirmó Hill. “Lo sabemos. Lo sabemos. Pero en este momento, estoy entrando en una nueva temporada con un nuevo mariscal de campo que está tratando de ir en la misma dirección que Patrick y hacer grandes cosas, y llevar a este equipo a un campeonato de Super Bowl… Simplemente no tiene los elogios de Mahomes todavía. Pero yo creo en él”.

El ex campeón dejó una cosa en claro: quiere traer un Super Bowl a Miami. No solo firmó allí para comenzar temprano su retiro.

La confesión de Tyreek

La superestrella terminó contando a los oyentes una historia sincera de su infancia y motivación continua.

“He estado jugando al fútbol toda mi vida”, comenzó. “El fútbol es realmente todo lo que sé… El fútbol era mi fuente de dinero y cuando estaba en la escuela secundaria tuve la oportunidad de aprender sobre el fútbol. Sabía que el fútbol iba a cuidar de mí y de mi familia. Mi último año de secundaria, mis abuelos y yo vivíamos juntos, no tuvimos luz durante todo un año. Así que no tenía electricidad, así que básicamente no tenía hogar”.

Hill continuó: “Había algunas noches en las que mi madre lloraba toda la noche, toda la noche… Puedo recordarme a mí mismo diciéndome que nunca más viviríamos así nunca más. Si estoy en esta tierra, mis padres no vivirían así”.

“La razón por la que juego este juego es por mi familia”, expresó. “Hago esto para poder cambiar la vida de mi familia, poder cuidar de mis hijos y preparar a mis hijos para la vida… Cuando firmé mi contrato con los Dolphins, el entrenador Mike McDaniel, y el propietario, el Sr. Stephen Ross, realmente cambiaron la vida de mi familia”.