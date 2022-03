Trump vuelve a elogiar a Putin: ¿Qué dijo ahora del presidente ruso?

Es bien sabido que el expresidente Donald Trump siente una extraña admiración por Vladimir Putin, como lo ha manifestado públicamente en más de una ocasión. Y esta vez, en medio del conflicto que Rusia desencadenó en Ucrania, que ya deja miles de muertos y millones de desplazados, Trump volvió a lanzar elogios hacia el mandatario ruso.

Luego de barse referido en ocasiones anteriores a Putin como un “genio”, “un buen hombre” e incluso defender que es una persona “muy inteligente”, el fin de semana el expresidente de Estados Unidos lanzó nuevos cumplidos hacia Putin.

Así lo reveló CNN, donde se reportó que durante un mitin en Georgia, Trump no pudo evitar mencionar a Vladimir Putin y lanzó par de frases, con las que también hizo una comparación con lo que ocurre en Estados Unidos en materia de manejo de Gobierno.





Play



El historial de apoyo de Trump a Putin a pesar de las agresiones de Rusia contra Ucrania "Ucrania me odiaba": mira este repaso del apoyo de Trump a Putin y las consecuencias ahora con la invasión rusa Cuando fue presidente de Estados Unidos, Donald Trump realizó acciones que dejaron su huella en el presente conflicto que vive Ucrania. Los comentarios de Trump mostraron un apoyo constante a Rusia. Jake Tappers de CNN… 2022-03-27T20:40:10Z

“El más inteligente llega a la cima”, dijo Trump a sus simpatizantes. “Eso no funcionó tan bien recientemente en nuestro país. Pero me preguntan, ‘¿Putin es inteligente?’ Sí, Putin fue inteligente. Y en realidad pensé que iba a estar negociando. Dije: ‘Esa es una gran manera de negociar, poner 200,000 soldados en la frontera'”.

Y aunque Trump ha mencionado también que la invasión a Ucrania no fue una buena idea, y lamentó que la ofensiva haya dejado la tragedia actual que se vive en ese país, aseguró que en su opinión, Putin “parece un gran negociador”.





Play



¿Trump a favor de Putin? Esta es la postura de algunos personajes políticos de EU El expresidente de EU, Donald Trump y aliados han hecho comentarios que parecieran mantener una postura en apoyo a Vladímir Putin. #NoticiasMilenio #Trump #Putin #Rusia #Ucrania Suscríbete a nuestro canal: youtube.com/user/MILENIO?sub_confirmation=1 Sigue nuestro EN VIVO las 24 horas: youtube.com/user/MILENIO/live Sitio: milenio.com Facebook: facebook.com/MilenioDiario/ Twitter: twitter.com/Milenio 2022-02-24T16:49:43Z

El mandatario ha sido presa de críticas por sus declaraciones constantes sobre Putin, y cada vez que es cuestionado sobre el impacto que sus palabras causa entre quienes rechazan el actuar del presidente ruso, Trump se ha defendido manifestando que no puede negar la verdad y reitera que ve al mandatario ruso como un hombre con mucha inteligencia.





Play



Trump On Putin Invasion Plan: ‘This Is Genius’ Donald Trump has never been shy about his admiration for Vladimir Putin. And that was on full display in a radio interview where Trump lavished praise on Putin for his strategy in Ukraine. » Subscribe to MSNBC: on.msnbc.com/SubscribeTomsnbc About: MSNBC is the premier destination for in-depth analysis of daily headlines, insightful political commentary and informed… 2022-02-23T02:00:07Z

Hace unas semanas Trump mencionó además que detrás de la invasión de Putin a Ucrania había “mucho amor” por parte de Putin, ya que el mandatario ruso recuerda que Ucrania era parte de Rusia en la antigua Unión Soviética.

“Entré ayer y había una pantalla de televisión, y dije: ‘Esto es genial’: Putin declara una gran parte de Ucrania… de Ucrania. Putin la declara independiente. Oh, eso es maravilloso”, comentó también ante locutores el mes pasado.





Play



Biden sobre Putin: “Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder” “Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder”, anunció Biden al final de un discurso pronunciado frente al Castillo Real de Varsovia. Más tarde, la Casa Blanca dijo que el presidente Biden no se refirió a un cambio de régimen. “El punto del presidente fue que no se puede permitir… 2022-03-27T13:53:13Z

En la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), de finales de febrero, en The Rosen Shingle Creek, en Orlando, Florida, Trump también lanzó palabras positivas hacia Putin.

“Ayer los reporteros me preguntaron si yo creo que el presidente Putin es inteligente. Yo les dije que por supuesto que es inteligente, y me salieron con que era terrible que yo dijera eso. A mí me gusta decir la verdad. Y sí, sí es inteligente”, recalcó el republicano.