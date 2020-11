Vacuna COVID-19: Trump dice que vacunación masiva estará disponible en EE.UU. en abril

El presidente Donald Trump dijo en una conferencia de prensa el 13 de noviembre que vacunas contra el COVID-19 estarán disponibles para el público en dosis masivas “tan pronto como en abril”.

Sin embargo, el general Gustave Perna, una figura clave en la lucha contra el COVID-19 de la administración, dijo que es posible que 20 millones de dosis de una vacuna estén disponibles para los estadounidenses en diciembre si se recibe la aprobación de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos.

En la conferencia de prensa, Trump se centró en la respuesta de COVID-19 de su administración. Dijo que los ancianos, los trabajadores de primera línea y otros estadounidenses en riesgo recibirían la vacuna primero. Una vacuna de Pfizer, que la compañía anunció esta semana tiene un 90% de efectividad, y otras en desarrollo, aún necesitan recibir autorización de emergencia.

Los esfuerzos del gobierno para preparar una vacuna para uso público se denominan “Operación Warp Speed”.

“A medida que continuamos combatiendo el virus, nuestra economía se está recuperando más allá de cualquier expectativa”, dijo Trump, y agregó que las cifras de empleo eran “increíbles”.

Trump delivers an update on 'Operation Warp Speed' in the Rose GardenPresident Trump is expected to give an update on 'Operation Warp Speed' in the Rose Garden. Subscribe to Fox News! https://bit.ly/2vBUvAS Watch more Fox News Video: http://video.foxnews.com Watch Fox News Channel Live: http://www.foxnewsgo.com/ FOX News Channel (FNC) is a 24-hour all-encompassing news service delivering breaking news as well as political and business news. The number… 2020-11-13T22:06:42Z

Esto es lo que necesitas saber:

Trump dice que se acerca la “distribución masiva” de una vacuna COVID-19

Trump dijo durante la conferencia de prensa que le “gustaría felicitar a todos los involucrados en este esfuerzo. Como resultado, Pfizer anunció el lunes que su vacuna contra el virus de China tiene una efectividad del 90 por ciento. Supera todas las expectativas”.

Dijo que esperaba que la vacuna Pfizer fuera “aprobada muy, muy rápido”. Dijo que la línea de tiempo promedio puede tomar de 8 a 12 años para una vacuna, pero esta se haría en “menos de un año. Nadie puede creerlo. Otras tres vacunas están en las etapas finales de prueba y también se producirán en masa”.

Dijo que la vacuna se distribuirá primero a los estadounidenses en riesgo, los ancianos y los trabajadores de primera línea “en cuestión de semanas”.

“Al vacunar a las personas mayores y de alto riesgo, terminamos efectivamente con esta fase de esta pandemia y permitimos que las personas mayores recuperen los años dorados de sus vidas”, dijo Trump.

Dijo que “pronto saldrán millones de dosis” y agregó que “en abril habrá una vacuna disponible”.

Trump luego atacó al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, acusándolo de decir “por razones políticas que quiere tomarse su tiempo con la vacuna”. Trump dijo que Nueva York recibirá la vacuna cuando Cuomo nos avise cuando esté listo para ella.

La llamó una “vacuna muy segura y excelente”.

Hizo hincapié en el costo de un cierre nacional. “Esta administración no recurrirá a un encierre”. Dijo que “el tiempo dirá” cualquier administración que esté en el poder, a pesar de que todas las redes de noticias convocan la elección del ex vicepresidente Joe Biden.

Dijo que las drogas, el alcohol, la depresión, los cierres de empresas y la pérdida de empleos son causados por los cierres.

“Tenemos otras por venir que creemos que serán del mismo nivel (que la vacuna Pfizer)”, dijo Trump sobre las vacunas.

Trump dijo que la administración había “llegado a un acuerdo con Pfizer para apoyar la distribución masiva” de la vacuna. Dijo que el gobierno había proporcionado fondos para “hacer posible que Pfizer proporcione la vacuna de forma gratuita”.

Trump también promocionó otras acciones que tomó su administración sobre COVID-19.

“Cada estadounidense que necesitaba un ventilador ha tenido acceso a un ventilador. No hemos tenido una persona en todo este país que necesite o solicite un respirador que no lo haya tenido”, dijo Trump.

Dijo que su administración estaba emitiendo “autorizaciones de uso de emergencia para una serie de tratamientos adicionales”.

Un general superior dijo que 20 millones de dosis estarán disponibles incluso antes si se recibe la autorización

El general Gustave Perna dijo en la conferencia de prensa del 13 de noviembre que es posible un plazo aún más rápido.

Con suerte, si se aprueban, las vacunas podrían usarse para la inmunización en la población estadounidense en el mes de diciembre, dijo. Expresó que la administración planea “tener suficientes dosis de vacunas para 20 millones de personas en el mes de diciembre y otros 25-30 millones por mes de forma continua a partir de ahí”.

Perna dijo que la misión de Operation Warp Speed es “permitir y acelerar el desarrollo de vacunas” y terapias.

El objetivo era tener las vacunas aprobadas para su uso en la población general antes de fin de año.

“Podemos decir que se ha realizado un proceso significativo… estamos cerca del objetivo”, dijo Perna.

Dijo que hay seis vacunas en desarrollo que fueron aceptadas utilizando diferentes enfoques.

“Estas vacunas se encuentran ahora en las etapas de desarrollo clínico. Cuatro están en la fase tres de ensayos. Dos han completado efectivamente la inscripción en los últimos tres ensayos “.

Dijo que la vacunación “es posible contra COVID-19”. El miércoles, otra empresa con una vacuna dijo que habían logrado varios casos en su ensayo. Señalo que probablemente la semana que viene “podríamos escuchar” más buenas noticias sobre una segunda vacuna COVID-19.

Esta es la versión original de la historia en Heavy.com