Segundo estímulo: Pelosi y Schumer quieren que Ley HEROES sea “punto de partida” en las negociaciones

Los principales demócratas se niegan a conformarse con un proyecto de ley de alivio de coronavirus de menos de $2.2 billones, lo que los separa aún más de los deseos de los republicanos por un paquete específico.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, hablaron con los periodistas el jueves 11 de noviembre sobre el futuro de las negociaciones de estímulo. Las conversaciones de ayuda económica se han mantenido en un punto muerto durante meses sobre el costo total del próximo proyecto de ley. Los demócratas buscan fondos sustanciales para los gobiernos estatales y locales, mientras que los republicanos están presionando para protección para empleadores, según el Chicago Tribune.

Pelosi dijo durante la sesión informativa que seguirá luchando por un paquete más grande. Ella criticó al presidente Donald Trump y a los republicanos del Senado por evitar “asumir la responsabilidad” de las crisis económica y de salud que han resultado por la pandemia COVID-19.

“Hemos presenciado todo tipo de evitación de asumir responsabilidades”, dijo a los periodistas.

