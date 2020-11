Vacuna COVID-19: Trump no enviará vacunas a Nueva York a menos que Cuomo las solicite

El presidente Donald Trump dijo que el gobierno federal no enviará dosis de la vacuna COVID-19 a Nueva York a menos que el gobernador Andrew Cuomo las solicite.

“Por razones políticas, el gobernador decidió, y dicen políticamente …tomarse su tiempo con la vacuna”, dijo Trump durante una conferencia de prensa el 13 de noviembre. “No confía en el origen de la vacuna. No confía en que sea esta Casa Blanca, esta administración “.

El presidente agregó: “No podemos dárselo a un estado que no se lo entregue a su gente de inmediato”, y dijo que Nueva York no recibiría la vacuna a menos que Cuomo la solicite. Luego criticó al gobernador por su manejo de la pandemia de COVID-19, diciendo: “Espero que no maneje esto tan mal como lo hizo con los asilos de ancianos”.

JUST IN: President Trump slams Gov. Andrew Cuomo over vaccine concerns: "I hope he doesn't handle this as badly as he's handled the nursing homes." pic.twitter.com/MX4eVHRTc7 — The Hill (@thehill) November 13, 2020

Los comentarios de Trump sobre Nueva York se produjeron después de que Cuomo atacara a la administración tras el anuncio de que Pfizer había desarrollado una vacuna que era 90% efectiva.

Esto es lo que necesitas saber:

Cuomo criticó el proceso de la administración para manejar las vacunas y dice que a la gente le preocupa que sea político

Gov. Andrew Cuomo calls Trump a liar and points out that Trump is being investigated for tax fraud in New York in response to Trump's false claims about New York and a COVID vaccine. pic.twitter.com/7GYlkXH8cu — Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) November 13, 2020

¿Qué puso a Trump en contra de Cuomo? Los comentarios del gobernador de Nueva York tras el gran anuncio de Pfizer.

Cuomo apareció en Good Morning America (ABC) el 9 de noviembre y calificó el plan de Trump de implementar la vacuna Pfizer como “defectuoso”.

“Básicamente, van a hacer que los proveedores privados lo hagan y eso va a dejar fuera a todo tipo de comunidades que quedaron fuera la primera vez que COVID los azotó”, dijo Cuomo.

Cuomo también respondió que un porcentaje abrumador de estadounidenses “está preocupado por la interferencia política” en el proceso de aprobación y vacunación de Trump.

Cuomo dijo en MSNBC que un número de “estados incluyendo NY” están tratando de “generar credibilidad para que la gente acepte la vacuna” mediante la creación de sus propios paneles para revisar el proceso de la FDA para que “podamos decirle a la gente que es seguro tomar la vacuna”.

Según Cuomo, sería concurrente y es una “forma de generar confianza en las personas”. Añadió: “La mayoría de los estadounidenses dicen que ha sido un proceso de aprobación política”.

Dijo: “Estamos entusiasmados con una vacuna, pero ahora hay que hacer que la gente la tome”. Dijo que la pregunta se convierte en “¿cómo se fortalece la confianza?”

Dijo que Trump perdió el estado de Nueva York en las elecciones por un “gran margen”.

La vacuna podría estar disponible en diciembre para millones y más ampliamente en abril, dicen Trump y un general

Trump delivers an update on 'Operation Warp Speed' in the Rose Garden

¿Cuándo estaría disponible una vacuna?

Un alto general de la nación involucrado en la lucha contra el COVID-19 dijo en una conferencia de prensa con el presidente Donald Trump el 13 de noviembre que 20 millones de dosis de una vacuna COVID-19 podrían estar disponibles para los estadounidenses en diciembre.

Tanto el general Gustave Perna como el presidente dieron plazos para cuando las vacunas podrían llegar al pueblo estadounidense. Trump se centró en la distribución masiva de la vacuna y dijo que estaría disponible “en abril”.

Perna dijo que seis vacunas se muestran ahora muy prometedoras en desarrollo, y dos pronto podrían solicitar la autorización de emergencia de la Administración de Drogas y Alimentos federal. Si se recibe esta aprobación, prevé que las dosis salgan al público antes de fin de año.

Perna dijo que la administración planea “tener suficientes dosis de vacunas para 20 millones de personas en el mes de diciembre y otros 25-30 millones por mes de forma continua a partir de ahí”.

“Podemos decir que se ha realizado un proceso significativo… estamos cerca del objetivo”, dijo Perna.

Trump dijo que la vacuna se distribuirá primero a los estadounidenses en riesgo, los ancianos y los trabajadores de primera línea “en cuestión de semanas”.

“Al vacunar a las personas mayores y de alto riesgo, terminamos efectivamente con esta fase de esta pandemia y permitimos que las personas mayores recuperen los años dorados de sus vidas”, dijo Trump.

Dijo que “pronto saldrán millones de dosis” y agregó que “en abril habrá una vacuna disponible”.

Trump lo llamó una “gran vacuna muy segura”.

El presidente reiteró su oposición a un cierre nacional y dijo que otras vacunas también son prometedoras para combatir el COVID-19.

“Tenemos otras por venir que creemos que serán del mismo nivel (que la vacuna Pfizer)”, dijo Trump sobre las vacunas.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com