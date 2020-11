¿Trump aparece en conferencia de prensa con cabello gris? ¿Serán los estragos de la presidencia?

Después de la última conferencia de prensa del presidente Donald Trump, casi todo Twitter está alborotado por la posibilidad de que el presidente tenga canas. Mucha gente piensa que su cabello se ve decididamente diferente al de otras conferencias de prensa. Pero si es gris, esta no sería la primera vez.

Twitter no puede dejar de hablar sobre las posibles canas de Trump

La gente en Twitter no puede dejar de hablar sobre el cabello de Trump después de su última conferencia de prensa y de debatir si se ha vuelto gris o no.

Una persona tuiteó: “¿Trump tiene canas ahora?”

Una persona tuiteó: "¿Trump tiene canas ahora?"

Otro tuiteó: “¡Trump tiene canas!”

En un momento durante la conferencia de prensa, Trump parecía hacer mención de la “administración Biden”, pero a pesar de este momento, muchas personas solo podían hablar de sus canas.

Una persona escribió: “¿Soy el único que se da cuenta de repente de que Trump tiene canas ahora?”

Una persona escribió: "¿Soy el único que se da cuenta de repente de que Trump tiene canas ahora?"

Algunas personas ya afirman que es una conspiración. Otros bromearon acerca de que Trump dejó que su cabello se volviera gris después de una ruptura. Y otros simplemente no podían dejar de hablar del tema, escribiendo: “¿Pensé que tenía el pelo rubio? ¿Cambio a gris en tan solo una semana?

I thought he had a blonde hair? Just went to grey hair within a week? pic.twitter.com/Alik6vKl1k — Yetnayet Kide (@YetiKide) November 13, 2020

Otros en Twitter dijeron que se veía “menos naranja”. Una persona escribió: “¿Soy yo o un Trump derrotado se ha decidido por canas en lugar de un amarillo falso? Incluso se ve un poco más claro con el bronceador. Me pregunto si hoy es la primera vez que usa ropa desde el 3 de noviembre (aparte del Día de Veteranos) “.

Una persona escribió: "¿Soy yo o un Trump derrotado se ha decidido por canas en lugar de un amarillo falso? Incluso se ve un poco más claro con el bronceador. Me pregunto si hoy es la primera vez que usa ropa desde el 3 de noviembre (aparte del Día de Veteranos) ".

Aquí hay una foto de Trump de la conferencia de prensa del 13 de noviembre.



Esta no es la primera vez que el cabello de Trump parece más gris

Y aquí está el 5 de noviembre, para que puedas comparar mejor los colores de cabello:Su cabello ciertamente parece más claro el 13 de noviembre que el 5 de noviembre, dicen usuarios en Twitter.

En realidad, esta no sería la primera vez que el cabello de Trump ha parecido un color más claro en los últimos meses. En julio, 1010 Wins informó que su cabello parecía más claro y la gente tampoco podía dejar de hablar de eso. En ese momento, algunos incluso dijeron que su cabello también tenía un ligero tinte azul.

Aquí hay una foto de la conferencia de prensa de julio que llamó la atención de todos.

Aquí hay una foto de la conferencia de prensa de julio que llamó la atención de todos.

Una persona escribió: “Entonces, ¿NADIE aquí va a hablar sobre el elefante en la habitación???????? ¡¿Cuándo decidió Trump bajarle al tono del bronceado y aceptar sus canas?! ”

It must be an election year. — Rachael Van Oranje (@GameDayOJ) July 14, 2020

A fines de marzo, Vanity Fair informó que Trump estaba experimentando con un tono plateado en su cabello. Esto fue luego de otra conferencia de prensa, donde apareció Trump con más canas. Vanity Fair supuso que tal vez se estaba volviendo gris para igualar el tono de la pandemia y parecer más identificable.

Su cabello había cambiado de dorado a gris de la noche a la mañana, y Twitter también lo notó en ese entonces. Algunos se preguntaron en ese momento si tal vez se debía a la práctica del distanciamiento social de la pandemia. Otros se preguntaron si era por el estrés de lidiar con COVID-19.

La historiadora Alexis Coe le dijo a Vanity Fair que pensaba que se trataba solo de una imagen pública. Ella dijo en ese momento: “Lo que creo que podría estar sucediendo es una especie de manipulación del público estadounidense en la que está intentando mostrar a los ciudadanos que él también está sufriendo. Se trata de la óptica: Trump está tratando de distraerse de su mensaje tardío, peligroso y, a veces, fatal sobre el coronavirus”.

Entonces, aunque el cabello de Trump puede haber parecido gris hoy, no fue la primera vez.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com

