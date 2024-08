Trump vs. Kamala: ¿Quién está ganando las encuestas?

Las elecciones presidenciales de Estados Unidos se llevarán a cabo el 5 de noviembre. El total de encuestas nacionales del analista electoral Nate Silver tiene a la candidata demócrata y actual vicepresidenta Kamala Harris liderando al candidato republicano y ex presidente Donald Trump por 45,5% a 44,1%, con 5,0% para Robert F. Kennedy. Jr.

Así es, Kamala supera a Trump por 1,4 puntos porcentuales en el promedio de las encuestas nacionales del Silver Bulletin, lo que marca la primera ventaja de la vicepresidenta en el pronóstico. El último modelo muestra a Harris con un 45,5 por ciento de apoyo en comparación con el 44,1 por ciento de Trump.

Silver dijo en las redes sociales que la carrera por el Colegio Electoral probablemente será reñida. “Una forma heurística de ver esto es que si Harris termina en algún punto entre Clinton 2016 y Biden 2020, el resultado será extremadamente cercano en el Colegio Electoral. Y esa es la mejor estimación del modelo sobre el resultado”, escribió Silver en la plataforma social X sobre el último pronóstico electoral.

She now has a real lead in national polls—about 2 points—and has also been ahead in most recent polls of PA/MI/WI. The economic+incumbency prior is still about 25% of the model and does hurt her, but the momentum in the polls outweighs it for now. pic.twitter.com/P8WVrtVkrX

— Nate Silver (@NateSilver538) August 5, 2024