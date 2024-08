¿Por qué Trump solo quiere debatir a Kamala Harris en Fox News?

Donald Trump acepta debatir a Kamala Harris. Pero solo le interesa debatir a la vicepresidenta en Fox News. Si no es así, no quiere nada. “La veré el 4 de septiembre o no la veré en absoluto”, escribió el expresidente este sábado en su plataforma Truth Social.

Trump dejo claro en su mitin del sábado por la noche en Georgia y dijo a los asistentes: “Haremos [el debate] con Fox, si ella llega…No creo que ella vaya a aparecer”.

El ex presidente dijo que Kamala “puede leer un teleprompter” pero no puede hablar sin él. En otras palabras, Trump dice que Kamala no puede expresarse sin tener un teleprompter al frente.

Trump anunció el viernes su retiro del debate planeado para el 10 de septiembre organizado por ABC News. Pero ahora dice que desea enfrentar a Kamala en Fox News.

Cabe mencionar que Trump se comprometió en mayo para debatir en ABC News en septiembre, después de que él y el presidente Joe Biden acordaron adelantar el calendario de debates e intercambiaron críticas sobre estar dispuestos a “debatir entre ellos en cualquier momento y en cualquier lugar”.

Kamala Harris hizo referencia a los alardes de Trump. “Es interesante cómo ‘cualquier momento y en cualquier lugar’ se convierte en ‘un momento específico, un espacio seguro'”, escribió. “Estaré allí el 10 de septiembre, como acordó. Espero verlo allí”.

It’s interesting how “any time, any place” becomes “one specific time, one specific safe space.”

I’ll be there on September 10th, like he agreed to. I hope to see him there. https://t.co/zqng89X8QD

