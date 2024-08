¿Trump tiene miedo en participar en debate contra Kamala Harris?

Este viernes 2 de agosto, Kamala Harris obtuvo suficientes votos de los delegados demócratas para ganar la nominación presidencial del partido. “Estoy muy orgulloso de confirmar que la vicepresidenta Harris ha obtenido más de la mayoría de los votos de todos los delegados de la convención y será la nominada del Partido Demócrata tras el cierre de la votación el próximo lunes”, dijo el Presidente del Comité Nacional Demócrata Jaime Harrison durante una videollamada.

El próximo lunes, Kamala estaría confirmando su nominación. Lo que quiere decir que ya se tiene que empezar a preparar para el debate contra Donald Trump. Pero el debate podría ser cancelado ya que el ex presidente estaría pensando en cancelar su participación en el debate contra Harris. “Tiene miedo incluso de debatir con Kamala Harris. Ya dijo que no debatiría”, dijo el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer en entrevista con NBC News. “Ella es una mujer de color fuerte, puede que Donald Trump no quiera decir eso, pero es verdad y todos saben que es verdad. Tiene miedo de debatir con ella”.

Trump podría cancelar su participación en el debate

El ex presidente Trump cuestionó en una nueva entrevista por qué debería debatir contra la vicepresidenta Harris en medio de la presión de su campaña para hacerlo. Trump le dijo a Fox Business Network que quiere debatir con su probable oponente demócrata, pero dejó la puerta abierta a optar por no participar. “Quiero hacerlo. Y parece que todavía estamos arriba en las encuestas con bastante diferencia”, dijo Trump, señalando la reorganización después de que el presidente Biden se retirara de la carrera. “Ella es mejor que él, pero creo que al final será peor que él”.

Una de las razones de Trump para no participar en el debate es que está liderando en las encuestas. “Estoy liderando las encuestas. Y todo el mundo la conoce [a Kamala], todo el mundo me conoce”, expresó Trump.

Los comentarios de Trump, que fueron grabados el jueves y transmitidos el viernes, son el último ejemplo en el que el expresidente duda sobre un debate con Harris a medida que se acerca cada vez más el día de que ella asegurará la nominación demócrata.

Cabe recordar que las campañas de Trump y Biden habían acordado celebrar un debate el 10 de septiembre organizado por ABC News, pero Trump ha sugerido que el cambio de candidato en la cima de la lista demócrata le ha dado espacio para pedir cambios, que podrían involucrar al anfitrión o al formato. Trump sugirió que el debate debería ser organizado por Fox News.

Mientras que los seguidores de Trump quieren ver el debate contra Kamala.

Joshua Hoke, de 43 años, de Palmyra, está de acuerdo con Trump de que el debate debería ser en Fox News. “Creo que Trump debería debatir contra Kamala Harris en sus términos esta vez porque la última vez se basó en sus términos”, dijo Hoke sobre el debate de Trump con Biden el 27 de junio, presentado por CNN. “Fueron bastante justos durante el debate, en su mayor parte, pero creo que algunas de las preguntas fueron un ataque directo hacia él”.