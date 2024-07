Donald Trump recibió un balazo en un mitin en Pensilvania: ¿Quién fue?

El expresidente Donald Trump fue evacuado del escenario después de que se escucharon disparos durante un mitin en Butler, Pensilvania, este sábado 13 de julio. Trump tenía sangre en el rostro cuando su Servicio Secreto se lo llevó.

El Servicio Secreto dice que Trump ahora está a salvo y su campaña dice que lo están examinando en un hospital local.

Los medios presente reportan que escucharon varios disparos y el Servicio Secreto rapídamente subió al escenario. El video capturado por CBS News muestra a Trump tocándose la oreja y luego agachándose en el suelo. Se podía ver algo de sangre en su rostro.

Trump fue llevado en una caravana. Pero antes de irse levantó un puño mientras subía a la camioneta.

¿Quién le disparó a Trump?

El Servicio Secreto anunció que se encuentran investigando el ataque y que el sospechoso está muerto, informa NBC News. “Esta es ahora una investigación activa del Servicio Secreto y se publicará más información cuando esté disponible”, dijo en un comunicado el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi. “Ya no existe una amenaza”, dijeron a CBS News dos fuentes policiales. “Los agentes del Servicio Secreto se enfrentaron al sospechoso, dijeron las fuentes”.

Un espectador de la manifestación murió y otro se encuentra en estado grave, según el fiscal de distrito del condado de Butler. El pistolero está muerto, confirma NBC News.

Abajo está el momento que se escuchan los disparos y Trump se toca la oreja, donde luego se ve sangre.

Breaking: Former US President Donald Trump has allegedly been shot at in Butler, Pennsylvania. pic.twitter.com/PrRmVChbUF — DR MORGANS (@GovernorMorgans) July 13, 2024

A Biden supporter just pulled out a gun and shot Donald Trump. Donald Trump put his fist up in the air! ABSOLUTE FUCKING LEGEND !!!!!!!

pic.twitter.com/qyXc4Mfswd — Philip Anderson (@VoteBidenOut) July 13, 2024





La campaña de Trump dijo en un comunicado: “El presidente Trump agradece a las fuerzas del orden y a los socorristas por su rápida acción durante este acto atroz. Está bien y está siendo examinado en un centro médico local”.

El momento que capturan al sospechoso de disparar a Trump

El representante Mike Kelley de Pensilvania, que estaba detrás del escenario viendo hablar a Trump, dijo a CBS News: “Creo que una señora que estaba a mi lado fue impactada, otras personas fueron impactadas”.

They got the guy. Footage of Trumps potential shooter being dragged out of the rally by police pic.twitter.com/dbsBtsvmU1 — 💪🎭..Rai ji..💪🎭 (@Vinod_r108) July 13, 2024