Robert F. Kennedy Jr. botó un oso muerto en el Parque Central de NY

El candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr. dejo a más de uno boquiabierto tras revelar que él botó un oso muerto en el Parque Central de Nueva York, hace una década atrás.

Lo sorprendente es que en el 2014, la noticia del oso muerto en el Parque Central acaparó titulares. Primero, porque no hay osos en el famoso parque de Manhattan. Segundo, no hubo ningún testigo sobre cómo apareció el oso muerto al lado de una bicicleta, que aparentemente había sido atropellado.

Ahora lo sorprendente es que el mismo RFK Jr. fue quien publicó el video donde habla detalladamente del incidente del oso muerto.

En el vídeo, publicado en su cuenta X, Kennedy le dice a la actriz Rosanne Barr que estaba viajando por el valle de Hudson en Nueva York para ir a vender y se encontró con un “oso bebé” que había sido atropellado por otro conductor.

“Me detuve, recogí al oso y lo puse en la parte trasera de mi camioneta porque iba a quitarle la piel”, dijo Kennedy. “Estaba en muy buenas condiciones e iba a poner la carne [del oso] en mi refrigerador”.

RFK Jr, in an attempt to get ahead of a forthcoming New Yorker story, says in a new video that he dumped a dead bear cub in Central Park and made it seem like a bicyclist did it.

The video is filmed with Roseanne Barr. pic.twitter.com/ajzbGzkuvg

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) August 4, 2024