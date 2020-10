Trump regresa a Twitter con un extraño mensaje sobre la ‘Fuerza Espacial’. ¿Está bien?

A la vez que el presidente Donald Trump entró en su tercer día completo en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed el lunes 5 de octubre, volvió agresivamente a Twitter. Sin embargo, el contenido de sus tuits ha causado que muchos en línea se pregunten qué tan efectiva ha sido la recuperación del presidente del coronavirus, o si el potente esteroide dexametasona puede estar teniendo efectos secundarios.

Trump fue visto por última vez en público el domingo durante un paseo frente al centro médico, en el que saludó a los partidarios mientras llevaba una máscara. Un médico asistente del hospital Walter Reed dijo que estaba “asombrado” por los riesgos que el viaje representaba para los agentes de servicio secreto que lo acompañaban en el auto.

Esto es lo que necesitas saber:

Los tuits de Trump empezaron con Fox & Friends, pero luego se convirtieron en una serie de mensajes cortos y en mayúsculas instando a la gente a votar por cosas como la ‘Fuerza Espacial’

“I’m voting for Donald Trump. My father is a Union Worker and his 401K has tripled under President Trump.” USA Voter. @foxandfriends Thank you, and remember that the Stock Market is getting ready to break its all time high. NEXT YEAR WILL BE THE BEST EVER. VOTE, VOTE, VOTE!!!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Trump empezó temprano en Twitter a las 6:19 AM, citando su programa matutino favorito, Fox & Friends, el cual apoya en gran medida. Atípicamente, como en muchas ocasiones, Trump comienza su día retransmitiendo citas sobre el y que le gustan del programa.

Minutos después, sin embargo, siguió el post de Fox News con una serie de 16 tuits de todo en mayúscula mayormente en oraciones incompletas, jactándose de cosas que Trump afirma haber cumplido o prometido en un segundo mandato.

LAW & ORDER. VOTE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Trump envió un mensaje familiar: “Ley y orden. ¡Voten!» También ensalzó las virtudes de la “libertad religiosa”, las “altas de la bolsa de valores” y el “mejor V.A. de la historia con 91% de rating.”

“Pro-Vida. ¡Voten!” agregó.

Sin embargo, fue el tuit de Trump sobre la Fuerza Espacial de Estados Unidos que dejó a muchos con preguntas.

Trump tweeting “SPACE FORCE. VOTE!” from his hospital suite is too much. — Chris Hayes (@chrislhayes) October 5, 2020



“Trump tuiteando, “FUERZA ESPACIAL. ¡VOTEN!” desde el hospital es demasiado”, dijo el presentador de MSNBC, Chris Hayes.

Muchos en línea especularon si los efectos de la medicación ‘dexametasona’ eran responsables por los tuits de Trump

I see the Dexamethasone is tweeting. pic.twitter.com/9r4cO7ffgW — George Takei (@GeorgeTakei) October 5, 2020

Tras los tuits de Trump, los hashtags “esteroides”, “Fuerza Espacial” y “25thAmendmentNow” comenzaron a ser tendencia. El actor y crítico frecuente de Trump, George Takei, especuló inmediatamente: “Veo que la dexametasona está tuiteando”.

Otro usuario saco un pantallazo del tuit sobre la Fuerza Espacial de Trump y bromeó: “personalmente, soy un votante de un solo asunto de la ‘Fuerza Espacial’, así que esto realmente me habla”.

“Los efectos secundarios de los medicamentos experimentales contra el COVID pueden incluir gritos incoherentes al azar”, dijo otro usuario.

Mucha especulación ha surgido sobre la combinación de drogas con las que el coronavirus de Trump está siendo tratado desde el domingo.

Los médicos de Trump anunciaron en una conferencia de prensa el domingo que Trump esta siendo tratado con dexametasona, un esteroide fuerte, después de una caída en su nivel de oxígeno, informó Fox News.

La dexametasona suele reservarse para pacientes con coronavirus que están experimentando enfermedades graves, y varios profesionales médicos expresaron su preocupación de que Trump estuviera recibiendo este medicamento, informó el New York Times.



El médico jefe de Northwell Health, Dr. Thomas McGinn, le dijo al New York Times que la dexametasona era “el más desconcertante de los medicamentos que le están dando en este momento”.

La droga también se ha relacionado, raramente, con grandes delirios, psicosis y alucinaciones, informó Newsweek.

Un usuario señaló que Trump parecía estar “traqueteando a una velocidad hipersónica esta mañana”, y, “que la dexametasona realmente debe funcionar”.

El popular cuenta anti-Trump, Angry Staffer, publicó pantallazos de varios de los tuits de Trump y escirbió: “ME ENCANTA LA DEXAMETASONA”.

El autor y editor Federico Viticci tuiteó sobre su propia experiencia con la dexametasona durante la quimioterapia.

When I underwent chemo years ago, I was treated with dexamethasone for weeks. The initial euphoria was awesome! Then came vertigo, insomnia, withdrawal, and bone loss. I was 24. I wasn't even in charge of my bedroom, let alone the United States of America. 😬 https://t.co/tvjMD65urN — Federico Viticci (@viticci) October 5, 2020

“Cuando me sometí a quimioterapia hace años, me trataron con dexametasona durante semanas”, dijo. “La euforia inicial fue impresionante. Luego vino vértigo, abstinencia y pérdida ósea. Tenía 24 años. No estaba a cargo de mi habitación, ni mucho menos de los Estados Unidos.”

Se esperaba que los médicos tomaran una decisión sobre si Trump podría regresar a la Casa Blanca y continuar su tratamiento el lunes, informó John Roberts, de Fox News.

We are still optimistic that he will be able to return to the White House later today.” — John Roberts (@johnrobertsFox) October 5, 2020

Mark Meadows, jefe del personal de la Casa Blanca, también dijo a Roberts: “Todavía estamos optimistas de que podrá volver a la Casa Blanca más tarde hoy”.

La Primera Dama, Melania Trump, todavía está en la Casa Blanca y “se siente bien”, tuiteó el lunes por la mañana.

“Mi familia está agradecida por todas las oraciones y el apoyo”, dijo la Primera Dama. “Me siento bien y seguiré descansando en casa. Gracias al personal médico y a los cuidadores de todas partes, y mis continuas oraciones por aquellos que están enfermos o tienen un miembro de la familia afectado por el virus”.

Esta es la versión original de la historia en Heavy.com